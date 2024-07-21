إيلاف من واشنطن: نجح الصحفي والإعلامي الأميركي مارك إيفان هالبرين وهو من مواليد 11 كانون الثاني (يناير) 1965في أن يحقق سبقاً صحفياً تاريخياً، فهو أول من سرب أنباء عن تنحي الرئيس جو بايدن وانسحابه من سباق الرئاسة الأميركية، وقد حدث ذلك قبل أيام، وحينها حدد هالبرين توقيت إعلان التنحي (اليوم الأحد).

ولم يكتفي الصحفي والمضيف التلفزيوني هالبرين بذلك، بل ظل طوال الأيام التي أعقبت المناظرة التاريخية بين بايدن وترامب وهو يتحدث في اقتراب تنحي بايدن، وكان يتحدث في هذا الملف بكل ثقة على الرغم من خطورته، وتم اتهامه في أكثر من مناسبة بنشر أخبار كاذبة، إلا أنه كان الرابح الأكبر في سباق المصداقية الصحفية والخبرية في نهاية المطاف.

المجد للصحافة

ما فعله هالبرين يؤكد أن الصحافة لازالت على قيد الحياة حتى في عصر السوشيال ميديا، فهناك ملايين المنصات لناشطين لم يعملوا الصحافة ويتسابقون يومياً في نشر الأخبار ولكنها كالعادة وعلى الأرجح بلا مصداقية أو مرجعية.

وهناك آلاف المنصات لسياسيين يمكنهم معرفة الخبر قبل الصحفي، إلا أن هالبرين يشتهر بقوة المصادر، والأخبار المهمة والمؤثرة، والجرأة في تغطية الأحداث الكبيرة، وخاصة ما يتعلق بالرئاسة الأميركية.

مسيرة كبيرة لهالبرين

هالبرين عمل مديراً سياسياً لقناة ABC News ، وفي عام 2010، انضم إلى MSNBC ، ليصبح كبير المحللين السياسيين، كما عمل في بلومبيرغ بوليتيكس، وكان طوال الوقت من أنشط وأقوى الصحفيين في تغطية كواليس الانتخابات الأميركية السنوات الماضية.

اتهامات بالتحرش الجنسي

تخرج هالبرين من جامعة هارفارد، ولديه مسيرة مثيرة للجدل، فقد تم طرده من أكثر من مكان بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، وهو ابن لعائلة يهودية، فالأب هو مورتون هالبرين خبير السياسة الخارجية وموظف في مجلس الأمن القومي خلال الإدارة الرئاسية لريتشارد نيكسون.

فترة معايشة في اليابان

في عام 1982، قبل أن يبدأ سنته الأخيرة في مدرسة والت ويتمان الثانوية ، عاش مع عائلة في اليابان كجزء من برنامج "الشباب المتفاهم".

قال إن أوباما "أحمق" وتم إيقافه عن العمل

وسبق أن تم إيقاف هالبرين عن مهامه في شبكة MSNBC بتهمة "الإساءة" للرئيس باراك أوباما بعد أن قال عن وصف باراك أوباما بـ"الأحمق"، و تم رفع الإيقاف عنه بعد شهر.



