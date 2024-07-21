إيلاف من واشنطن: انسحب جو بايدن من سباق الرئاسة الأميركية، وهو قرار صادم على الرغم من أنه كان متوقعاً، فقد أصبح الحزب الديمقراطي غارقاً في حالة من عدم اليقين قبل أشهر قليلة من انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) ضد دونالد ترامب، المرشح الذي يحذرون من أنه يمثل تهديدًا وجوديًا للديمقراطية الأميركية، ولكنه أصبح الآن أقرب للعودة إلى البيت الأبيض أكثر من أي وقت مضى.

أصدر بايدن هذا البيان الصادم بعد حملة ضغط استمرت أسابيع من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين لم يروا على نحو متزايد أي طريق لتحقيق النصر طالما ظل بايدن في السباق، خاصة أنه يعاني بالفعل من مشكلات صحية إدراكية تمنعه من أن يكون على قدر ضغوط ومسؤوليات المنصب.

ماذا قال بايدن في بيان التنحي؟

فيما يليى نص الإعلان التاريخي لإنسحاب جو بايدن من سباق الانتخابات الأميركية:

على مدار الثلاث سنوات والنصف الماضية، أحرزنا تقدمًا كبيرًا كأمة، واليوم، تمتلك أميركا أقوى اقتصاد في العالم. لقد قمنا باستثمارات تاريخية في إعادة بناء أمتنا، في خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وفي توسيع الرعاية الصحية الميسورة لعدد قياسي من الأميركيين.

قدمنا الرعاية الحرجة لمليون من المحاربين القدامى الذين تعرضوا لمواد سامة. مررنا أول قانون لسلامة الأسلحة النارية منذ 30 عامًا.

قمنا بتعيين أول امرأة أميركية من أصول أفريقية في المحكمة العليا. ومررنا التشريع الأكثر أهمية للمناخ في تاريخ العالم. لم تكن أميركا في وضع أفضل مما نحن عليه اليوم.

أعلم أن أيا من هذا لم يكن ممكنا دونكم، الشعب الأميركي، معًا، تغلبنا على جائحة تحدث مرة في القرن والأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الكساد العظيم. وحافظنا على ديمقراطيتنا. وأعدنا إحياء وتعزيز تحالفاتنا حول العالم.

كان أعظم شرف في حياتي أن أخدمكم كرئيس لكم. وبينما كانت نيتي السعي لإعادة الانتخاب، أعتقد أن ذلك هو في أفضل مصلحة لحزبي وللبلد أن أتراجع وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس لبقية فترة ولايتي.

سأتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراري.

أما الآن، اسمحوا لي أن أعبر عن عميق امتناني لجميع الذين عملوا بجد لرؤيتي رئيساً من جديد.

أود أن أشكر نائبة الرئيس كامالا هاريس على كونها شريكا استثنائيا في كل هذا العمل. ودعوني أعبر عن تقديري العميق للشعب الأميركي على الإيمان والثقة التي وضعتموها في.

والآن أقولها.. علينا فقط أن نتذكر أننا الولايات المتحدة الأميركية.

المناظرة أسقطت بايدن

كما أن الأداء الكارثي في ​​المناظرة التي أقيمت الشهر الماضي، وظهوره العلني غير المتكافئ على الإطلاق مع دونالد ترامب، أدى إلى تفاقم مخاوف الناخبين القديمة من أن الرئيس البالغ من العمر 81 عاما كان ببساطة أكبر من أن يقضي أربع سنوات أخرى، وأضعف صحياً وذهنياً من أن يستكملها بأداء مقنع.

ويأتي قرار بايدن بالتنحي عن السباق الرئاسي، على الرغم من بقائه رئيسا، في ختام بضعة أسابيع فريدة من نوعها في السياسة الأميركية، وهي أحدث مذهلة في موسم انتخابي مضطرب بشكل غير عادي، بل إنه حسب بعض المصادر موسم تاريخي سوف يتذكر العالم أجمع لسنوات طويلة من فرط إثارته وأحداثه غير المتوقعةسواء من بايدن أو منافسه ترامب.

نجاة ترامب نقطة تحول أخرى

كما نجا ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري، بأعجوبة من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، أدى إلى نزيف في أذنه ومقتل أحد المتابعين.

وعاد بايدن، بعد أن دعا إلى الهدوء في أعقاب الهجوم، إلى حملته الانتخابية الأسبوع الماضي عازما على إنقاذ ترشيحه وإثبات خطأ المشككين فيه مرة أخرى.

وفي ظهوره الإعلامي، كان بايدن متحدياً، وأصر على أنه سيظل حامل لواء الحزب ما لم يتدخل "الرب عز وجل"، أو يصدمه قطار أو يعاني من حالة طبية.

وفي يوم الأربعاء، بينما كان من المقرر أن يدلي بايدن بتصريحات في مؤتمر في نيفادا، ثبتت إصابته بفيروس كوفيد.

هل تترشح كامالا هاريس؟

والآن أصبحت السيدة كامالا هاريس، 59 عاما، الخيار الأكثر أمانًا مع بقاء أربعة أشهر فقط قبل الانتخابات.

ويقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية أيضا إن هاريس سيكون لديها الحجة القانونية الأكثر وضوحا للاحتفاظ بأموال جمع التبرعات لحملة بايدن، بينما قد يضطر مرشح آخر إلى مصادرة تلك الأموال.

على الرغم من المزايا التي تتمتع بها هاريس، فإن ترشيحها لا يتم تلقائيا، وقد تم تسمية غيرها، بما في ذلك حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، وحاكمة ميشيغان جريتشن ويتمر، وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر - كبدائل محتملة.

إذا تم ترشيح أي من هؤلاء المرشحين في شيكاغو الشهر المقبل، فسوف يواجهون مهمة هائلة تتمثل في تقديم أنفسهم للناخبين، وصياغة رسالة الحملة وهزيمة ترامب، كل ذلك في شهرين ونصف.

المخاطرة بالمجهول أفضل من دعم بايدن

ومع ذلك، يفضل العديد من الديمقراطيين المخاطرة بالمجهول بدلاً من الوقوف خلف مرشح قال ما يقرب من ثلثي مؤيديه إنه يجب أن ينسحب من السباق، وفقًا لمسح أجراه مركز AP-Norc لأبحاث الشؤون العامة صدر يوم الأربعاء.

وفي مقابلة مع موقع BET الأسبوع الماضي، أشار بايدن إلى أنه كان يتوقع في البداية أن يخدم لفترة ولاية واحدة، كما توقع العديد من الناخبين، مذكراً بالتعهد الذي قطعه خلال حملة 2020 بأن يكون جسراً للجيل القادم من القادة الديمقراطيين.

وقال الرئيس لموقعBET: "كنت سأصبح مرشحا انتقاليا، واعتقدت أنني سأتمكن من تجاوز هذا الأمر ونقله إلى شخص آخر". "لكنني لم أتوقع أن تصبح الأمور بهذا القدر من الانقسام".

ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، كثف بايدن من مديحه لنائبته، مؤكدا على استعدادها للخدمة.

وقال بايدن في تصريحات الأسبوع الماضي في لاس فيغاس: "إنها ليست فقط نائبة رئيس عظيمة، بل يمكن أن تكون رئيسة للولايات المتحدة".



