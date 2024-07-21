إيلاف من المنامة: فازت صحيفة "الأيام" البحرينية بثلاث جوائز ضمن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، في نسختها الثامنة 2024.

وقام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب الملك ولي العهد بتكريم الصحفيين الفائزين في حفلٍ أقيم صباح اليوم.

متوجو ’’الايام’’ الثلاثة

وفازت «الأيام» بجائزة أفضل موقع وحساب إلكتروني، حيث تسلّم الجائزة راشد الحمر رئيس الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأيام».

كما فاز مسؤول القسم الثقافي في «الأيام» سيد أحمد رضا بجائزة أفضل ملحق متخصص، وذلك عن ملحق «رؤى» الذي تنشره صحيفة «الأيام» يوم السبت من كل أسبوع.

وفاز بجائزة أنفوغرافيك المصمم في صحيفة «الأيام» علي الحجيري، بالمناصفة مع اسماعيل السقاي من صحيفة «البلاد».

وفاز بجائزة «الشخصية الصحفية» لهذا العام أنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج».

وفازت الكاتبة في صحيفة"الوطن" نورة الفيحاني بجائزة أفضل عمود صحفي، وسيد علي المحافظة من صحيفة «البلاد» بجائزة افضل تحقيق صحفي.

فيما فاز أيمن شكل من صحيفة «الوطن» بجائزة افضل حوار صحفي، واحمد ابراهيم من وكالة أنباء البحرين وايمن يعقوب من «البلاد» بجائزة أفضل صورة صحفية.

وفاز احمد فردان من «ديلي نيوز» بجائزة افضل محتوى مرئي.

أما على صعيد افضل مشروع طلابي، فقد فاز بالجائزة فريق الجامعة الاهلية.