إيلاف من ستوكهولم: تتطلع أوروبا إلى نموذج التجنيد الإجباري الذي تعمل به السويد لحل مشكلة نقص القوات العسكرية، ويبدو أن "زمن الخوف" يسيطر على القارة العجوز وسط متغيرات عالمية لا يمكن لأحد أن يتكهن بما سوف يترتب عليها.

وتتطلع ألمانيا وهولندا ودول أخرى إلى السير على خطى النظام السويدي الذي يقوم بفحص أكثر من 100 ألف شاب مراهق سنوياً، قبل أن يختار المناسب من بينهم على مستوى الصحة العقلية والنفسية والجسدية، وفقاً لتقرير النسخة الأوروبية من "بوليتيكو".

سيقوم مركز (Tegeluddsvägen 29A)، وهو مركز اختبار التجنيد، إلى جانب مركزين آخرين في جوتنبرج ومالمو، بفحص 110.000 مراهق هذا العام، واستدعاء حوالي ربع هؤلاء لإجراء فحوصات بدنية وعقلية، ثم أخذ الثلث الأنسب للخدمة لمدة تتراوح بين تسعة و15 شهرا في الجيش – سواء أرادوا ذلك أم لا، وهنا يظهر معنى الخدمة العسكرية الإجبارية.

الخوف من روسيا

هناك نموذج مصمم لإعادة تجهيز الجيش السويدي الذي تم تفريغه بعد نهاية الحرب الباردة. واضطر قادة البلاد إلى التراجع بعد أن ضمت روسيا منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية قبل عقد من الزمن، مما أظهر أن التهديد يتصاعد مرة أخرى في الشرق.

إنه نظام يجذب الاهتمام في العواصم الأوروبية الكبرى، بما في ذلك برلين ولندن وأمستردام، حيث يسعى المسؤولون جاهدين لإيجاد طرق لتعزيز قواتهم المستنزفة.

وقد سلط وزير الدفاع السويدي بال جونسون الضوء على قيمة التجنيد الإجباري في سلسلة من خطاباته الأخيرة، وقال خلال جلسة برلمانية عقدت مؤخراً في ستوكهولم: "إن التجنيد الإجباري شرط أساسي لاستمرار نمو القوات المسلحة، لا يمكن تلبية احتياجات منظمتنا العسكرية من خلال موظفين مستأجرين فقط."

عدد المجندين يتضاعف

وتضاعف عدد المجندين في الجيش السويدي إلى حوالي 8000 هذا العام من 4000 في عام 2017، عندما أعيد تقديم الخدمة العسكرية الإلزامية بعد انقطاع دام سبع سنوات، وقالت الحكومة إنها تريد رفع هذا العدد إلى 10 آلاف سنويا على المدى القريب، في حين يبدو أن تصميم النظام يسمح بالتوسع إلى ما هو أبعد من ذلك إذا لزم الأمر، ويعتمد ذلك على 14.850 فردًا بدوام كامل في الجيش السويدي .

لا حروب منذ 200 عام

لقد أحدث هذا التحول هزات في مجتمع لم يخض حربا منذ أكثر من 200 عام. جنبا إلى جنب مع انضمام السويد مؤخرا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي ، فإن نفض الغبار عن الخدمة العسكرية شمل إعادة توجيه عقلية خطيرة للمراهقين الذين لم يروا بالضرورة تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود أو العمل في مطبخ غواصة كجزء من خططهم المهنية.

في أحد أيام الأسبوع الأخيرة، اقترب سيل مستمر من الشباب الذين يبدون متوترين في سن 18 عامًا من مركز Tegeluddsvägen 29A، بعضهم بمفرده، والبعض الآخر برفقة آباء يبدون على نفس القدر من التوتر.

وقال نيلز ديفيد بالمايوس، الذي سافر ذلك الصباح من بلدة تقع شرق ستوكهولم مباشرة، إنه يريد أن يخدم كجندي مجند في شمال القطب الشمالي بالسويد.

وأضاف: "سيكون الأمر تحديا وتجربة جديدة، لقد عشت طوال حياتي في الجنوب وأريد أن أرى كيف تبدو الحياة في الجبال."

وقد يسير الشباب في الدول الأوروبية الأخرى قريبًا على خطى هؤلاء المراهقين السويديين.

زار وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تيغيلودسفاغين قبل بضعة أسابيع وغادر قائلاً إنه تعلم دروساً من وطنه.

تجربة أوكرانيا أثبتت أهمية قوات الاحتياط

وقال للصحفيين في ستوكهولم: "نحن بحاجة إلى شباب وشابات لديهم دوافع جيدة للدفاع عن بلادنا إذا لزم الأمر، سمعت الكثير عن النهج السويدي وأنا أقدره - نهجكم يتضمن قوة احتياطية قوية وقد رأينا في أوكرانيا أن هذا مهم".

في 12 حزيران (يونيو)، اقترح بيستوريوس خدمة عسكرية انتقائية تركز على المتطوعين باعتبارها "خطوة أولى".

خطة بيستوريوس، التي يدرسها الآن المشرعون وشركاء الوزير في الائتلاف، ستطلب من جميع الرجال البالغين من العمر 18 عامًا - ويتوقع المخططون أن يصل عددهم إلى 400 ألف سنويًا - ملء استبيان. ومن بين هذا العدد الإجمالي، سيتم اختيار حوالي 40 ألفًا للخضوع لفحص طبي، ثم تأهيل 10 آلاف منهم للتدريب الأساسي.

كما تم إرسال مسؤولين هولنديين إلى السويد، فضلاً عن كبار المسؤولين السابقين في المملكة المتحدة، بما في ذلك الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأجنبية MI6، الذي سلط الضوء على ما يعتبرونه مزايا النظام السويدي.

التجنيد الإجباري.. الغرامة والسجن للممتنعين

يبدأ نظام التجنيد السويدي بإرسال استبيان إلى جميع الأشخاص البالغين من العمر 18 عامًا (رجالًا ونساءً) للاستفسار عن الصحة والتعليم والشخصية والسجل الجنائي والموقف تجاه الخدمة، وفي حال لم تكن هناك مشاكل صحية، فسيتم استدعاء المراهق للاختبار. وأي شخص يرفض الإجابة يواجه الغرامة أو السجن.

ومن ناحية أخرى يتعرض الجميع وعلى رأسهم الشباب لوابل من الحملات الإعلامية التي تؤكد على الفوائد التي تعود على الخدمة العسكرية بالتنمية الشخصية والإستراتيجية الدفاعية الشاملة للمجتمع، والمعروفة باسم "الدفاع الشامل".

وجاء في أحد الكتيبات الرسمية: "إن الدفاع الشامل للسويد موجود لحماية ديمقراطيتنا ومصالحنا وحقنا في العيش كما نريد". "باعتبارك مجندًا، فإنك تقدم مساهمة لا تقدر بثمن للسويد، لأنك تساهم في تأمين تلك الحرية".

أي شخص يتم استدعاؤه للاختبار في Tegeluddsvägen 29A، يبدأ باختبار القدرات العقلية لمدة ساعة، فضلاً عن الاختبارات البدنية القاسية، وبعد كل ذلك، يجري المرشحون محادثة متعمقة مع طبيب نفسي وسلسلة من اختبارات السمع والبصر. عند هذه النقطة، يكون الاختبار قد اكتمل ويتوجه المجند المحتمل إلى منزله للانتظار ومعرفة ما إذا كان القائمون على التجنيد سيقررون ما إذا كانوا سيضعونهم في الثلث الذي سيخدم أو الثلثين الذين سيتم استبعادهم.

ماذا سيعملون في الجيش؟

لدى القائمين على التجنيد مجموعة واسعة من الوظائف لشغلها بالمرشحين المناسبين: إنهم بحاجة إلى شباب قوي للتدريب كقوات مشاة في القطب الشمالي، والرياضيون للانتشار كغواصين تحت بحر البلطيق، وكذلك فنيين لإصلاح المحركات بجميع أنواعها، وكذلك شباب يعملون في الملاحة بالجليد لضمان وصول سفن البحرية إلى المكان الذي من المفترض أن تصل إليه.

أولئك الذين يتمتعون بإمكانات قيادية سيخدمون لمدة 15 شهرا في قيادة المجندين الآخرين. يخدم المجندون 9 أشهر فقط.

خارج مركز التجنيد باستوكهولم، قال الشاب السويدي بالمايوس إن الجزء الأصعب في يوم الاختبار هو أنه كان طويلاً للغاية وأنهكه، وقال إنه يعتقد أن الخدمة العسكرية توفر فرصة للمساهمة في شيء مهم.

مضيفاً: "نحن بحاجة إلى القوة العسكرية، خاصة في هذه الأوقات".