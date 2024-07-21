إيلاف من لندن: ألقى الرئيس الأميركي بيل كلينتون وزوجته المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري بدعمهما خلف كامالا هاريس لقيادة الديمقراطيين في الانتخابات الأميركية.

وفي منشور على موقع X، شكر الثنائي جو بايدن على مسيرته المهنية "الاستثنائية" قبل أن يقولا إنهما "يتشرفان" بتأييد السيدة هاريس.

وقالا إن هذه هي أفضل طريقة لمنع دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض لولاية ثانية كرئيس. وجاء في بيانهما: "لقد عشنا العديد من التقلبات، لكن لا شيء جعلنا أكثر قلقًا على بلادنا من التهديد الذي تشكله ولاية ترامب الثانية".

وأضاف البيان: "لقد وعد بأن يكون دكتاتوراً منذ اليوم الأول، والحكم الأخير الذي أصدرته محكمته العليا الذليلة لن يؤدي إلا إلى تشجيعه على المزيد من تمزيق الدستور. الآن هو الوقت المناسب لدعم كامالا هاريس والقتال بكل ما لدينا لانتخابه."

اختيار شفاف

وإذ ذاك، تعهد رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية "بعملية شفافة ومنظمة" في اختيار مرشحها المقبل، بعد قرار جو بايدن التنحي.

وقال جيمي هاريسون إن الديمقراطيين سيشاركون المزيد حول "الخطوات التالية والطريق إلى الأمام" قريبًا. وأضاف: "إن العمل الذي يتعين علينا القيام به الآن، رغم أنه غير مسبوق، واضح".

وقال هاريسون: "في الأيام المقبلة، سيجري الحزب عملية شفافة ومنظمة للمضي قدمًا كحزب ديمقراطي موحد مع مرشح يمكنه هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر".

وقال في الأخير: "ستخضع هذه العملية للقواعد والإجراءات المعمول بها في الحزب. مندوبونا مستعدون لأخذ مسؤوليتهم على محمل الجد في تقديم مرشح بسرعة للشعب الأميركي."