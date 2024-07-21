إيلاف من لندن: أعلن جو بايدن عن دعمه لنائبته، كامالا هاريس، لتحل محلها كمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما قال في وقت سابق إن من "مصلحة حزبي والبلاد" أن يتنحى.

وشكر السيدة هاريس لكونها "شريكة غير عادية" قبل أن يدعمها للحصول على ترشيح الحزب.

وفي بيان تمت مشاركته على X، قال بايدن: "اليوم أريد أن أقدم دعمي الكامل وتأييدي لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون – حان الوقت للالتقاء وهزيمة ترامب. دعونا نفعل ذلك."

كما شارك أيضًا رابطًا لمؤيديه للتبرع لحملة السيدة هاريس.

تنحي عن الرئاسة

وعلى صلة، دعا رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، جو بايدن إلى الاستقالة من منصبه كرئيس، بعد أن قال إن كبار الديمقراطيين "أجبروه" على الانسحاب من انتخابات 2024.

وقال جونسون في أعقاب إعلان بايدن: "إذا لم يكن جو بايدن مؤهلاً للترشح للرئاسة، فهو غير مناسب للعمل كرئيس".

وأضاف: "يجب عليه أن يستقيل من منصبه على الفور. الخامس من نوفمبر لا يمكن أن يأتي قريبا بما فيه الكفاية."

ثم اتهم جونسون بايدن بإبطال أصوات الأمريكيين الذين اختاروه كمرشح ديمقراطي، قائلا إن ذلك يتعارض مع قيم الديمقراطية.

وجاء تنحي بايدم عن الترشيح، قبل أربعة أشهر من توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع، مما يقلب السباق نحو البيت الأبيض رأساً على عقب.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الضغط المكثف من زملائهم الديمقراطيين بعد الأداء المتعثر في المناظرة ضد الجمهوري دونالد ترامب في نهاية يونيو.

وفي رسالة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، قال إنه كان أعظم شرف في حياته أن يشغل منصب الرئيس.

وأضاف: "وبينما كنت أعتزم الترشح لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي". وقال في بيانه إنه سيخاطب الأمة بهذا الشأن الأسبوع المقبل.