في جولة الصحف، نستطلع مقالاً حول قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الانتخابي، وفي ذات السياق مقالا آخر في جيروزاليم بوست حول دور مستشاري بايدن، ومقالا آخر حول زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

و نبدأ الجولة من صحيفة التليغراف البريطانية التي كتبت افتتاحية بعنوان "قرار بايدن جاء متأخرا للغاية"، وذلك تعليقا على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي والذي أعلن عنه الأحد.

تقول الصحيفة: "لقد تأخر جو بايدن للغاية في قراره الانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض، وهو ما يمكن معه القول إنه فات الأوان بالنسبة لحزبه للتكيف مع الواقع الجديد. وكما أدت محاولة اغتيال دونالد ترامب قبل أسبوع إلى تغيير ديناميكيات الانتخابات الرئاسية، فقد تغيرت الأمور مرة أخرى".

"لقد بدا الرئيس بايدن بشكل متزايد غير قادر على أداء واجباته الحالية، ناهيك عن إدارة أمريكا على مدى السنوات الأربع المقبلة إذا أعيد انتخابه. وأثار الرئيس السابق دونالد ترامب الليلة الماضية مسألة ما إذا كان الرئيس الحالي قادرا بالفعل على إكمال فترة ولايته حتى يناير/ كانون الثاني المقبل. هذا سؤال وجيه تحتاج الإدارة الحالية إلى إجابات مقنعة عنه".

وقبل إعلان بايدن، كان الديمقراطيون يواجهون احتمال هزيمة ثقيلة على يد ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس "جي دي فانس"، وفق الصحيفة.

"ويأمل الديمقراطيون أن تتغير هذه الحسابات. لقد أيد الرئيس بايدن نائبته كامالا هاريس الليلة الماضية. ووصفها بأنها "شريكة غير عادية" ومن المرجح الآن أن تكون خليفته كمرشحة".

ومع ذلك، يرى معظم المعلقين أنها من غير المرجح أن تكون قادرة على التغلب على الثنائي ترامب وفانس. ولا يزال من الممكن أن يقنع هذا الديمقراطيين باختيار شخص غير متوقع في مؤتمر الحزب في شيكاغو الشهر المقبل، وفق التليغراف.

"الديمقراطيون في وضع مماثل لما حدث عام 1968 عندما انسحب ليندون جونسون خلال الانتخابات التمهيدية. ومع ذلك، كان بايدن قد نال بالفعل ترشيح الحزب، وبالتالي فإن آليات اختيار مرشح جديد أقل وضوحا".

"هناك مخاوف من سلسلة من التحديات القانونية بعد استبعاد بايدن من القائمة، لأن كل ولاية أمريكية لديها نظامها الانتخابي الخاص بموجب الدستور. كيفية حل هذا الأمر ليس واضحة بعد"، وفق الصحيفة.

"لقد كان ضعف الرئيس بايدن واضحا للجميع، باستثناء كثيرين من أعضاء هيئة الحزب الديمقراطي- على ما يبدو- وقطاعات من وسائل الإعلام الأمريكية"، حسب ما جاء في افتتاحية الصحيفة.

وتقول الافتتاحية: "إن أحداث اليوم هي ذروة الإحراج الذي بدأ بالتأكيد في فبراير/ شباط، إن لم يكن قبل ذلك، عندما وصف المستشار الخاص روبرت هور الرئيس بايدن بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة". لقد بلغت سلسلة من العثرات ذروتها في المناظرة التلفزيونية التي جرت الشهر الماضي ضد ترامب والتي أقنعت الجميع، باستثناء أقوى حلفائه (حلفاء بايدن)، بوجوب انسحابه".

واختتمت الصحيفة: "حتى قبل يوم أو يومين فقط، كان الرئيس يصر على أنه يستطيع الاستمرار. قراره بالانسحاب هو القرار الصحيح. ولكن كان ينبغي أن يحدث ذلك منذ أشهر. وكان هذا من شأنه أن يمنح الديمقراطيين الوقت لاختيار مرشح، يمكنه أن يكون قادراً على المنافسة ضد ترامب في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني. وليس من الجدير بالإدارة والحزب الديمقراطي أن يأتي هذا القرار متأخرا للغاية".

"خيانة لأمريكا"

ننتقل إلى صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية ومقال بعنوان "مستشارو بايدن خانوا أمريكا بإخفاء الحقيقة بشأن صحته"، كتبه زفيكا كلاين.

كتب يقول: "أدى انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024، ثم تأييده لكامالا هاريس، إلى سحب البساط من تحت الديمقراطيين. ومع ذلك، فإن الفضيحة الحقيقية ليست قرار بايدن بالتنحي، بل هي التستر المخادع من قبل مستشاريه الذي أدى إلى هذه الكارثة".

وتحدث الكاتب عن المناظرة الأخيرة التي جرت بين بايدن وترامب قائلا: "عندما تعثر بايدن في تلك المناظرة مثل ملاكم مخمور، لم تكن مجرد ليلة عاصفة، لقد كانت لحظة كشف القناع... ومع ذلك، استمر مستشاروه في المراوغة والكذب حتى النهاية المريرة".

"إن الحزب الديمقراطي، الذي يبحر بالفعل في مياه هادرة، أصبح الآن بلا دفة. آخر ما كانوا يحتاجونه هو أن ينهار قائدهم فوق دفة القيادة. ولو كان لدى مستشاري بايدن أي احترام أو بُعد نظر، لكانوا قد دقوا ناقوس الخطر قبل أشهر، ما يسمح بانتقال سلس. وبدلاً من ذلك، اختاروا الخداع، وتركوا بايدن يتعثر علناً قبل أن يسحبوا القابس (يتوقفوا عن ذلك) في النهاية"، وفق الكاتب.

"إن موظفي بايدن- أولئك الذين يطلق عليهم (المستشارون)- لديهم الكثير ليجيبوا عليه. لقد كانت مهمتهم تقديم المشورة للرئيس وحمايته، وليس دعمه برفعه إلى أعلى مثل دمية في عرض مروع. لقد عرفوا قدراته، ورأوا معاناته، وأخفوا الحقيقة. لماذا؟ لحفظ ماء الوجه؟ للتشبث بالسلطة؟ ومهما كان السبب، فقد كان ذلك خطأ فادحا في التقدير"، بحسب صحيفة جيروزالم بوست.

ويقول الكاتب: "تَرِثُ كامالا هاريس الآن الكأس المسمومة. يجب عليها توحيد حزب منقسم، وإصلاح الضرر، وإدارة حملة في وقت قياسي- كل ذلك في ظل الخداع الذي أدى إلى هذه النقطة. وتشعر القاعدة الديمقراطية بالخيانة، وهي محقة في ذلك. لقد تم بيع كذبة لهم، والآن يدفعون الثمن".

واختتم: "اعتقد مستشارو بايدن أن بإمكانهم خداع الجمهور، لكن خداعهم لم يؤد إلا إلى الكارثة. لقد استحق الشعب الأمريكي معرفة الحقيقة بشأن صحة رئيسه، وقد حرموا من ذلك. والآن أصبح إرث بايدن ومستقبل الحزب الديمقراطي على المحك".

" نتنياهو ومكافأة نهاية الخدمة لبايدن"

AFP نتنياهو (يسارا) وبايدن.

وأخيرا، نختتم جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط ومقال بعنوان " نتنياهو ومكافأة نهاية الخدمة لبايدن"، كتبه الفلسطيني نبيل عمرو.

يتحدث الكاتب عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، حيث من المقرر أن يُلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي في 24 من يوليو/ تموز الجاري، ويقارنها بزيارة مماثلة أجراها نتنياهو في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2015.

وكتب: "المظهر المسرحي للزيارة والخطاب، سوف يتكرر بحرفيته، ما دام الأمر يتعلق بالترتيبات المسبقة، وبمتطلبات الموسم الانتخابي والتسابق المحموم على كل صوت وعلى التمويل اليهودي السخي، الذي يسعى إليه كل مرشحٍ لأي موقع... في الدولة العظمى".

"غير أن جديداً وراء المظهر المسرحي هذه المرة، تجسده حالة نتنياهو بين آخر خطاب ألقاه من وراء ظهر أوباما، إلى الخطاب الذي يلقيه من وراء ظهر بايدن"، بحسب المقال.

"صحيح أن الرئيس المحتضر سيتظاهر بالرضا عن الزيارة والخطاب، وسيفتح أبواب البيت الأبيض التي كانت مغلقة، إلا أن الصحيح أكثر أن الرئيس الذي اضطر لتغيير رأيه سيتلقى من نتنياهو ما يشبه مكافأة نهاية الخدمة، ربما على هيئة مرونة محدودة تجاه مبادرة بايدن فيما يتصل بحرب غزة"، وفق الصحيفة.

ويرى الكاتب أن نتنياهو يزور واشنطن في ظروف مختلفة عن سابقاتها، " فهو يزور واشنطن وحربُه الفاشلة التي ورط أمريكا في فصولها تدخل شهرها العاشر، من دون ظهور مؤشرات على أنها في سبيلها إلى النهاية".

"نتنياهو يزور أمريكا هذه المرة ووراءه شرق أوسط مشتعل، لم تنفع حياله انتقالات أقطاب الإدارة الأمريكية للعمل فيه من أجل تطويق الحرائق، خصوصا أن نيرانها تصيب حلفاء أمريكا وأصدقاءها أكثر بكثير مما تصيب خصومها".

ويقارن الكاتب بين شعبية نتنياهو داخل إسرائيل، وقت آخر خطاب ألقاه أمام الكونغرس في عهد أوباما، حيث "كان نتنياهو يحظى بإجماع شعبي في إسرائيل" بينما الآن "في إسرائيل يتضاعف عديدُ الذين يتظاهرون ضده ويحاولون منع طائرته من الإقلاع، ويطالبون بإجراء انتخابات مبكرة، لعلَهم يتخلصون منه. وفي العالم ها هو مدان ودولته من محكمة العدل الدولية، وهو وكذلك وزير دفاعه مشروعُ ملاحقة من محكمة الجنايات".

وأشار الكاتب إلى قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو داخليا، واختتم "هذا بعض الجديد الذي يحيط بنتنياهو في زيارته الحالية لواشنطن. قد تُظهر الترتيبات المُعدَّة بعناية لإخراج المسرحية صورة مغايرة لحالة الرجل ومكانته، غير أن الحقائق التي اكتشفها جمهور أمريكي عريض... تبدو كشمس لا يحجبها غربال. هذا في أمريكا، فكيف الحال في العالم؟".