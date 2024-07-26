موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، لليوم الثالث على التوالي، عن استخدام صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية في استهداف وتدمير أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن استهداف مستودع أوكراني للصواريخ والمدفعية في كراماتورسك، الواقعة في مقاطعة دونيتسك.

وجاء في بيان الوزارة: "شنت منظومة صواريخ ’إسكندر-إم‘ التكتيكية التابعة للقوات المسلحة الروسية هجوما صاروخيا على مستودع صواريخ ومدفعية أوكراني تابع للواء المشاة الآلي 56 إضافة إلى موقع مموه لأسلحة المدفعية والمركبات المدرعة في المنطقة الصناعية في كراماتورسك".

وأضاف: "نتيجة للهجوم الصاروخي، تم تدمير راجمة صواريخ من طراز هيمارس أميركية الصنع، و5 راجمات غراد، و5 دبابات، ونحو 10 مركبات قتالية مدرعة" تابعة للقوات الأوكرانية.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت، أمس الخميس، إن نظام الصواريخ الروسي "إسكندر-إم" استهدف مصنعا في خاركيف، مما أدى إلى تدمير ورشتين لإصلاح المركبات المدرعة.

وأضافت "ونتيجة للضربة تم تدمير ورشتين لإصلاح وترميم المركبات المدرعة، وتم إيقاف إصلاح المركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية في ورش المصنع".

وقبل ذلك بيوم، أي يوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تمكنت من تدمير موقع أوكراني يضم أكثر من 300 طائرة مسيرة، بواسطة صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية، ونشرت فيديو، لتدمير الموقع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن مقطع الفيديو يصور عملية تدمير مركز قيادة عسكري تابع للقوات الأوكرانية في ضواحي بلدة "كراسني ليمان" الواقعة في مقاطعة دونيتسك.

وفي الثاني من يوليو الجاري أيضا، أعلنت الوزارة أن طواقم منظومة الصواريخ التكتيكية الروسية "إسكندر-إم" نفذت ضربة مشتركة استهدفت مرابض الطائرات الأوكرانية في مطار ميرغورود الواقع في مقاطعة بولتافا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مرابض طائرات القوات الأوكرانية المقاتلة في مطار ميرغورود.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه نتيجة الضربة التي شنها الجيش الروسي، تم تدمير 5 مقاتلات متعددة المهام من طراز "سو-27"، كما تضررت طائرتان مقاتلتان، كانتا تخضعان للإصلاحات.