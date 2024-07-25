موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت نقاط انتشار في خاركيف، باستخدام منظومة صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية، ما أدى لـ"تحييد نحو 40 مدرباً أجنبياً، و60 جندياً أوكرانياً".

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "شنت منظومة صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية هجوماً صاروخياً على نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في مبنى شركة "سكوربيون" في المنطقة الصناعية في خاركوف (خاركيف). نتيجة للضربة، تم تحييد نحو 100 مسلح، من بينهم 40 مدرباً أجنبياً، إضافة إلى نحو 60 جندياً أوكرانياً من اللواء الآلي 151".

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، خلال الليلة الماضية، 11 مسيرة أوكرانية في كورسك وبلغورود وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود، خلال الليلة الماضية، كانا يبحران باتجاه شبه جزيرة القرم.

من جهته قال قائد القوات الجوية الأوكرانية اليوم الخميس إن القوات الجوية دمرت 25 من 38 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أثناء الليل.

وأضاف "في الليلة الماضية استخدم العدو طائرات مسيرة هجومية من طراز شاهد-131/136 وهاجم بنية تحتية أوكرانية في عدة مناطق منها منطقة جنوب أوديسا ووسط أوكرانيا".

أسلحة لكييف

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن أمستردام وكوبنهاغن تعتزمان تزويد كييف بـ14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" بحلول نهاية الصيف.

ووفقاً للبيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الهولندية، اليوم الخميس: "خلال العام الماضي، اشترت هولندا والدنمارك 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إي 4. يذكر أن هذه دبابات مستعملة، وقد تم إصلاحها من قبل شركة "راينميتال" الألمانية. وتخضع آخر دبابتين من طراز "ليوبارد 2" لاختبارات التحقق قبل التسليم، وقد تم بالفعل تجهيز 12 دبابة للشحن. سيتم تسليم جميع الدبابات الـ14 في وقت واحد بحلول نهاية الصيف".