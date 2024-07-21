موسكو: تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، اليوم الأحد، أعمالا قتالية مشتعلة، وسط أجواء مكتظة بالمسيرات، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تقاوم كييف بدعم من حلفائها الغربيين.

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن روسيا شنت خامس هجوم بطائرات مسيرة على كييف خلال أسبوعين، مضيفا أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية قبل أن تصل إلى العاصمة الأوكرانية.

وكتب سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لكييف على تطبيق "تليغرام" إنه لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات أو أضرار حتى الآن.

وأضاف: "هذه الهجمات الممنهجة.. بطائرات مسيرة تثبت من جديد أن الغازي يتحين باستمرار فرصة قصف كييف. إنهم يختبرون أساليب جديدة ويبحثون عن طرق جديدة للاقتراب من العاصمة، في محاولة لكشف موقع دفاعنا الجوي".

ولم يتضح حتى الآن حجم الهجوم. ولم يصدر أي تعليق من روسيا حتى الآن عن الهجوم.

بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل.

وكتبت الوزارة على تطبيق "تليغرام": إن ثلاثا من تلك الطائرات جرى تدميرها فوق بيليغورود على الحدود مع أوكرانيا، فيما جرى اعتراض ثلاث مسيرات أخرى فوق البحر الأسود.