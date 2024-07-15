موسكو: قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن قواتها سيطرت على قرية أوروجين في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وأن قواتها ألحقت خسائر بشرية فادحة في صفوف القوات الأوكرانية.

وهذا التطور، في حال تأكده، سيكون الأحدث في سلسلة من المكاسب الروسية منذ الاستيلاء على بلدة أفدييفكا الاستراتيجية في شباط (فبراير) الماضي.

وقال مدونون أوكرانيون إن قوات كييف تخلت عن السيطرة على القرية الواقعة جنوب غربي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا. لكن الجيش الأوكراني قال إن القتال لا يزال مستمرا في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "نتيجة للإجراءات الناجحة، سيطرت مجموعة القوات (الشرقية) على بلدة أوروجين في منطقة دونيتسك.. وتنفذ عمليات التطهير وإزالة الألغام".

وأضافت أن الخسائر الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة "الشرق" بلغت نحو 155 عسكريا خلال يوم.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على القرية في وقت مبكر من غزوها لأوكرانيا في شباط (فبراير)، لكن القوات الأوكرانية استعادتها في تموز (يوليو) 2023.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغت نحو 1875 جنديا.

وأضافت الوزارة أنه تم تدمير محطة استطلاع إلكترونية "بلاستون"، ورادار إسرائيل للاستطلاع الجوي من طراز RADA RPS-42 و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وقالت إنه تمت إصابة قطار يقل أفرادا ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في محطة التفريغ، وشملت خسائر القوات الأوكرانية جراء ذلك 140 عسكريا و5 مدرعات و15 مركبة.

وأشارت إلى أنه تم إسقاط 33 طائرة مسيرة و10 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس أميركية الصنع.