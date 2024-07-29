إيلاف من لندن: قررت محكمة بريطانية، سجن رجل أدين بالتآمر لقتل زوجته السابقة منذ 43 عامًا، مدى الحياة بحد أدنى 22 عامًا.

وأدانت محكمة لوتون كراون، آلن مورغان، 74 عامًا، بالتآمر لقتل كارول مورغان في 13 أغسطس 1981، وكان حينها على علاقة غرامية مع زوجته الحالية مارغريت مورغان، 75 عامًاعندما عُثر على زوجته آنذاك مقتولة بالسكين في متجر البقالة الذي كانا يديرانه في لينسلاد، في مقاطعة بيدفوردشاير.

وقال القاضي مارتن سبنسر أثناء إصدار الحكم على مورغان اليوم الاثنين: "لقد صدمت وحشية القتل كل من حضروا مسرح الجريمة. لا أحد يعرف هوية القاتل إلا أنت يا سيد مورغان. هذا هو السر الذي كنت تخفيه طيلة الأربعين عامًا الماضية".

واضاف: "لقد لحق بك القانون الآن، ويجب أن تدفع العقوبة المستحقة عن دورك في هذه الجريمة، لكن القاتل لا يزال طليقًا، إذا كان لا يزال على قيد الحياة بالفعل."

وكان محققو وضباط الشرطة يعتقدون في الأصل أن كارول كانت ضحية لسرقة فاشلة حيث أخذ زوجها طفليه إلى السينما في لوتون لمشاهدة فيلم مزدوج في اليوم الذي قُتلت فيه.

قضية منفصلة

لكن تحقيقًا في قضية منفصلة في عام 2018 كشف عن جين بونتنغ، وهي شاهدة كانت تبلغ من العمر 17 عامًا في ذلك الوقت، والتي ربطت بين ألين مورغان والقتل.

قال شان سوندرز، المدعي العام في مكتب الادعاء العام، إن السيدة بونتنغ شهدت أن مورغان سألها عما إذا كانت تعرف أي شخص مستعد لقتل كارول.

كما استمعت المحكمة إلى أن مورغان أراد إنهاء علاقته بكارول، لكن "من الواضح أن الطلاق لم يكن حلاً قابلاً للتطبيق" بسبب الزوجين "لقد كانت كارول قد كتبت وصية تركت فيها كل شيء لمورغان، وكانت هناك بوليصة تأمين على الحياة مرتبطة بالمتجر.

ثم قال إن سداد التأمين "سيؤدي إلى سداد الدين على المتجر، مما يسمح لك بالانتقال شمالاً"، وبالتالي "رتبت لقتل كارول".

شرير حقًا

وقُتلت كارول داخل مخزن بعد أن أغلقت المتجر على يد مهاجم مجهول، ضرب في حوالي الساعة 7 مساءً في 13 أغسطس قبل 43 عامًا.

لقد قيل للمحكمة إن القاتل، الذي لم يتم التعرف عليه مطلقًا، استخدم سلاحًا ثقيلًا لضرب كارول، مما تسبب في إصابات مميتة في جسدها وجمجمتها.

وكتبت باميلا سميث، ابنة عم كارول، في بيان تأثر الضحية أن مورجان أخذ أطفال زوجها دين وجين إلى شمال إنجلترا بعد القتل.

وفي تصريحات قرأتها القاضية، قالت إنها تعتقد أن مورغان "حثهم على كتابة رسائل إلى أجدادهم يقولون فيها إنهم يعيشون حياة جديدة الآن ولا يريدون أي اتصال"، وأضافت أن الأمر "مأساوي" و"شرير من أي شخص جعل دين وجين يكتبان تلك الرسائل إلى أجدادهما".

ثم قال السيد سبنسر: "هناك شخص واحد شرير حقًا في هذه المحكمة ألين، وهذا هو أنت".

كما قرأت القاضية تصريحات من جين، التي قالت: "لقد جعلني أشعر وكأن حياتي كانت كذبة، وأن الأشخاص الذين أثق بهم أكثر من أي شخص آخر في العالم ربما كانوا قادرين على خيانة هذه الثقة بشكل رهيب".

كارول لم تستحق الموت

كما استمعت المحكمة إلى أن القاتل سرق 475 جنيهًا إسترلينيًا نقدًا من درج سري في مكتب المتجر، وهو ما اقترحت شرطة بيدفوردشاير أنه ربما كان بمثابة دفعة من مورغان.

كما اتُهمت مارغريت مورغان - التي تركت زوجها وانتقلت للعيش مع ألين مورغان بعد وفاة كارول - بالتآمر على القتل ولكن تمت تبرئتها لاحقًا.

وقال المحقق كارل فوستر، الذي كان ضابط التحقيق الرئيسي في جريمة قتل كارول منذ عام 2018، خارج محكمة لوتون كراون: "إن رؤية ألين مورغان محكومًا عليه بما من المرجح أن يقضي بقية أيامه خلف القضبان هو نهاية مهمة لتحقيق دام ست سنوات.

واضاف: "لأكثر من أربعة عقود، مرت جريمة قتل كارول دون أن يتم اكتشافها، ولم تتم محاكمة أي شخص على الإطلاق لتورطه في هذا الفعل المقزز حقًا".

وتابع المحقق فوستر قائلا: "لم تستحق كارول أن تموت من أجل مكسب شخص آخر. لم تستحق أن تُمحى من التاريخ. وأنا سعيد للغاية لأننا تمكنا أخيرًا من تحقيق عدالتها".

وخلص إلى القول: "تسببت تصرفات ألين مورغان في أضرار لا يمكن إصلاحها لأولئك الذين عرفوا كارول وأحبوها، وتمكن من الاستمتاع بالحياة بحرية في أوج عطائه. والآن يواجه سنواته الأخيرة في السجن، وسيدفع أخيرًا ثمن قطع حياة بريئة."

أعدت المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط التالي:

https://news.sky.com/story/carol-morgan-murder-allen-morgan-jailed-for-plotting-to-murder-former-wife-more-than-40-years-ago-13186695