إيلاف من لندن: تعتزم أسرة شاب بريطاني من أصول جامايكية، استعادة جثته من جامايكا بعد 31 عامًا من جريمة قتله العنصرية.

وقالت والدة ستيفن لورانس البارونة دورين لورانس في بيان صادر عن طريق محاميها إن صور قبر ابنها ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد استخراج جثته، مما تسبب "في حالة من الضيق" الأسرة.

وقالت إن الأسرة قررت "إحضار ستيفن إلى المنزل ليكون أقرب إلينا" بعد دفنه في الأصل في جزيرة الكاريبي لأنهم شعروا "أنه لن يكون في سلام في هذا البلد".

وكان ستيفن لورانس قتل على يد عصابة من العنصريين في منطقة إلتهام، جنوب شرق لندن، في أبريل 1993 أثناء توجهه لركوب حافلة مع صديقه دواين بروكس.

تم تقديم اثنين فقط من قاتليه الخمسة أو الستة إلى العدالة.

وشاب التحقيق الأولي للشرطة في وفاة الشاب البالغ من العمر 18 عامًا العنصرية المؤسسية في شرطة العاصمة، وعدم الكفاءة والفساد المزعوم.

اعادة الجثمان

وجاء في بيان البارونة لورانس: "لقد علمت أنا وعائلتي بالصور الأخيرة لقبر ابني التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد وفاة ستيفن، اتخذنا قرارًا بدفنه في جامايكا، لأننا شعرنا أنه لن يكون في سلام في هذا البلد. بعد 31 عامًا، قررنا كعائلة أننا نود إعادة ستيفن إلى المنزل ليكون أقرب إلينا".

واضافت: "ومع ذلك، نود أن نعرب عن حزننا إزاء عدم مراعاة دار الجنازة لمشاعرنا وخصوصيتنا، كما يتضح من قرار ترك قبر ستيفن مفتوحًا للجمهور، بدلاً من إغلاقه".

وقالت البارونة لورانس في بيانها: "نشعر بخيبة أمل إزاء الفرد الذي اختار التقاط الصور ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي دون مراعاة التأثير المحتمل على عائلتنا".

وقالت: "كنا نأمل أن ننفذ هذه المهمة الحساسة بشكل خاص، ولكن بسبب ظروف غير متوقعة، لم يكن ذلك ممكنًا".

اعتذار

وفي الختام قال بيان البارونة لورانس: "نعتذر عن أي ضائقة تسبب فيها أولئك الذين شاهدوا الصور ونطلب بلطف، احترامًا لنا وخصوصيتنا، إزالتها من جميع منصات الوسائط."

وكانت البارونة لورانس قالت في يونيو الماضي، إنها "حائرة وخائبة الأمل وغاضبة" من قرار مؤيد بعدم توجيه اتهامات إلى أربعة ضباط متورطين في التحقيق الفاشل الأصلي في مقتل ابنها.

وقالت إن القرار يمثل "انحدارًا جديدًا" في كيفية معاملة أسرتها من قبل نظام العدالة الجنائية، ويعني أنه لن يتحمل أي ضابط شرطة المسؤولية عن الإخفاقات في القضية.