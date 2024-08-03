الضفة الغربية: قالت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، اليوم السبت، إن قياديا في الحركة لقي حتفه جراء ضربة إسرائيلية على سيارة بالضفة الغربية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت خلية مسلحين.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأنه تم انتشال 4 جثث أخرى إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر في حماس، إن أحد قادة كتائب القسام في طولكرم قتل في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبة فلسطينية كانت تقل مقاتلين.

"خلية إرهابية"

وأشارت تقارير إلى أن القيادي القتيل في القصف الإسرائيلي هو هيثم نور الدين بليدي، البالغ من العمر 25 عاما، وهو من سكان مخيم طولكرم.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة استهدفت خلية مسلحين.

وأضاف "هاجمت طائرة من الجو سيارة تقل خلية إرهابية في منطقة طولكرم".