إيلاف من لندن: يكافح حوالى 125 رجل إطفاء حريقا في مبنى سومرست هاوس التاريخي الشهير في قلب لندن، ويعود تاريخه إلى عام 1547.

ويقع المركز الفني التاريخي على ضفة نهر التيمز، وعادة ما يكون مزدحما بالسياح في عطلة نهاية الأسبوع، ويضم أعمالا فنية لفنانين مثل فنسنت فان جوخ.

لكن خدمات الطوارئ تعمل على وقف انتشار حريق، قيل إنه في "جزء صغير من المبنى".

وأظهر مقطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي منطقة من السقف تحترق والدخان يتصاعد فوق نهر التيمز، مما يثير القلق بشأن بعض الأعمال الفنية بالداخل.

وقالت فرقة إطفاء لندن إن 20 سيارة إطفاء كانت في مكان الحادث وهم يحاولون السيطرة على الحريق في سقف المبنى.

"وأضاف البيان أن "ضباط التحكم في اللواء تلقوا أكثر من 10 مكالمات تفيد بالحريق، حيث تم تلقي أول مكالمة في الساعة 11.59 صباحًا".

"وتحضر أطقم الإطفاء من مناطق سوهو ودوجيت وإيسلينغتون ومحطات الإطفاء المحيطة إلى مكان الحادث". وقال جهاز الإطفاء إن سبب الحريق غير معروف حاليًا.

يوم رقص

وكان من المقرر أن يستضيف سومرست هاوس يومًا من الرقص اليوم السبت ولكن تم إغلاقه منذ ذلك الحين أثناء الاستجابة للطوارئ، ويقال إن جميع الموظفين وأفراد الجمهور آمنون.

وفي بيان، قال سومرست هاوس: "سومرست هاوس مغلق حاليًا بسبب حريق اندلع في جزء صغير من المبنى. "جميع الموظفين والجمهور آمنون والموقع مغلق".

واضاف: "وصلت فرقة إطفاء لندن بسرعة ونحن نعمل عن كثب معهم للسيطرة على انتشار الحريق".

قصر ملكي

وكان سومرست هاوس قصرًا ملكيًا في السابق وهو الآن مركز للفنون والثقافة والترفيه.

يقع معرض كورتولد، الذي يضم واحدة من أعظم مجموعات الفن في العالم، في الجناح الشمالي للمبنى ويحتوي على أعمال لفنانين مثل فنسنت فان جوخ.

القرن السادس عشر

وكان تم بناء المجمع الشهير لأول مرة في القرن السادس عشر، على الرغم من هدمه وإعادة بنائه في القرن الثامن عشر.

في عام 1604، تم توقيع معاهدة لندن داخل المبنى، مما أنهى الحرب الأنجلو إسبانية التي استمرت 19 عامًا.

ويستضيف مبنى سومرست هاوس الآن الأحداث والمعارض الإبداعية.

كنوز فنية

وقال آلان روبنسون، 71 عامًا، وهو قس كاثوليكي يعمل بالقرب ويعيش في كوفنت غاردن، إنه كان قلقًا بشأن مجموعة الفن "التي لا يمكن تعويضها" في معرض كورتولد.

قالت ميشيل بيركبي، 50 عامًا، التي تعيش في لندن: "كنت أسير على طول الضفة الجنوبية، واستطعت أن أشم رائحة الدخان، ونظرت لأعلى ورأيت الدخان يتصاعد من أعلى سومرست هاوس".

وأضافت: "إنه مكان أزوره كثيرًا وأعرف أنه جميل وآمل حقًا أن يتمكنوا من إيقاف الحريق قبل أن يتسبب في الكثير من الضرر".