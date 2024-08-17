إيلاف من لندن: احتشدت دول أوروبية لدعم جهود الوساطة الجارية من جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وقالت "ونشعر بالتشجيع إزاء النهج البناء الذي تم تبنيه حتى الآن".

ورحب بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في أعقاب آخر المستجدات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بحقيقة أن العمل الفني سوف يستمر على مدى الأيام المقبلة، بما في ذلك بشأن الأحكام الإنسانية والترتيبات المحددة المتعلقة بالرهائن والمعتقلين، وأن كبار المسؤولين سوف يعقدون اجتماعاً جديداً قبل نهاية الأسبوع المقبل بهدف إبرام الاتفاق.

وقال البيان: نحث جميع الأطراف على مواصلة المشاركة بشكل إيجابي ومرن في هذه العملية. ونؤكد على أهمية تجنب أي عمل تصعيدي في المنطقة من شأنه أن يقوض آفاق السلام. فالكثير على المحك.