إيلاف من مراكش: أجلي 3 آلاف سائح خلال اللّيل من موقع تخييم في جنوب فرنسا، بسبب حريق اندلع في كانيه آن روسيون، في مقاطعة البيرينيه الشرقية فجرًا.

ودمّر الحريق منزلًا متنقلًا وتسبّب بأضرار في ستة أخرى، كما أصيب أربعة مدنيّين واثنان من عناصر الإطفاء ودركيّ بجروح طفيفة.

وتمكن رجال الإطفاء لاحقًا من السّيطرة على الحريق الّذي أججته رياح بلغت سرعتها 80 كم في الساعة، وهو واحد من ثلاثة حرائق اندلعت في هذه المنطقة منذ الأحد.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء في المنطقة جيروم بونافو لوكالة فرانس برس صباحا "تمت السيطرة على الحريق وما زلنا نعمل على إخماده لأن لدينا العديد من النقاط الساخنة وما زالت مخاطر اندلاعه مجددا كبيرة".

كذلك، اندلع حريق في المنطقة الجنوبيّة، في فرونتينيان في أوكسيتاني، بعد ظهر الأحد، وقد نجحت عناصر الإطفاء في السّيطرة عليه، ولكن مخاطر اندلاعه مجددًّا ما زالت كبيرة.

يوم الأحد، قامت عدة طائرات لمكافحة الحرائق بأكثر من 150 عملية لإسقاط الماء في المنطقة.

وقالت الشرطة الإثنين إن 220 من عناصر الإطفاء من هيرو تدخلوا مساء الأحد أيضًا لإخماد حريق أتى حتى الآن على 60 هكتارا من غابات الصنوبر ويواصل تمدده في نيسان ليه إنسيرون. وأضافت إنّه الحريق “الأكبر في هذا الموسم” في مقاطعة هيرو، ومن أكبر الحرائق التي شهدتها فرنسا هذا العام.

وأجلي سكان عشرات المنازل في فرونتينيان الأحد مع اشتعال الحريق، وفق السلطات المحلية.