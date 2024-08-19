Reuters تل أبيب

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان عبر منصة تلغرام، تنفيذ العملية التي وقعت الليلة الماضية في مدينة تل أبيب.

وجاء في البيان أن "العمليات الاستشهادية في داخل إسرائيل ستعود للواجهة طالما تواصلت المجازر وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسية الاغتيالات".

وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الشاباك إن "انفجار تل أبيب نجم عن عملية نفذت بعبوة شديدة الانفجار وأسفرت عن مقتل منفذها وإصابة إسرائيلي بجراح".

ورجحت السلطات الإسرائيلية بأن الانفجار كان محاولة فاشلة لتنفيذ "عملية تفجيرية". كما رفعت السلطات حالة التأهب في منطقة تل أبيب الكبرى كما تجري الشرطة عمليات تمشيط واسعة.

ودعت الشرطة المواطنين إلى اليقظة والحذر والتبليغ عن أي شخص أو جسم مشبوه.

هذا الهجوم وقع بعد وقت قصير من وصول وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى تل أبيب لمباحثة وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عشرة أشهر.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل لحظة وقوع الانفجار الليلة الماضية في تل أبيب

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פיצוץ מטען החבלה רב העוצמה אתמול בערב בתל אביב - פיגוע



אמש משעות הערב פועלים שוטרי משטרת מחוז תל אביב, חבלני המשטרה ואנשי הזיהוי הפלילי בשיתוף שירות הביטחון הכללי בזירת האירוע שבו התפוצץ מטען חבלה ברחוב הלח׳י בתל אביב ומבצעים את… pic.twitter.com/hC0W3Sb7Ov — בז news (@1717Bazz) August 19, 2024

التطورات الميدانية في غزة والضفة الغربية

Reuters نابلس - الضفة الغربية

في غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ٤٠ شخصا وإصابة ١٣٤ خلال عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في القطاع في اليوم 318 على الحرب.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة إلى 40,139 و ما لا يقل عن 92,743 مصاباً منذ بداية الحرب.

في الضفة الغربية، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس ظهر الاثنين من عدة محاور٬ وسط اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وقالت مصادر محلية إن قوات خاصة إسرائيلية تسللت للمدينة٬ وتبعتها تعزيزات عسكرية كبيرة.

كما هدمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم بناية سكنية قيد الإنشاء في محيط الطريق الواصل بين حاجزي جبع وقلنديا العسكريين في بلدة الرام شمال مدينة القدس.

وقالت حركة حماس في بيان إن "عمليات الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين هي جريمة فاشية لن تنجح في كسر عزيمتهم أو دفعهم للهجرة عن أرضهم".

كما اعتقلت 14 شخصاً من مناطق مختلفة في الضفة من بينهم طالبة جامعية تدعى دانيا حناتشة وهي إحدى السجينات اللاتي خرجن في صفقة التبادل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.