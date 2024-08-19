إيلاف من القاهرة: بثت الصفحة الرسمية للمجالس الخاصة بنقابة المهندسين أمس الأحد منشورات جنسية، مما تسبب في حالة من السخرية على مواقع التواصل. وأشعلت المنشورات الجنسية الفاضحة عبر صفحة قديمة تابعة للنقابة على "فيسبوك" جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، مما دفع النقابة لإصدار بيان توضيحي عبر صفحتها الرسمية الحالية.

وردت نقابة المهندسين في الدقهلية، مصر، في بيان رسمي أن الصفحة التي نشرت المحتوى الفاضح ليست الصفحة الرسمية الحالية والمعتمدة للنقابة. وأوضحت النقابة أن الصفحة المذكورة قديمة ولم تعد تابعة للنقابة، مرجحةً أنها قد تكون تعرضت للاختراق والاستيلاء من قبل جهات مجهولة.