إيلاف من عمان: نشر ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صورة جديدة تجمعه مع ابنته المولودة حديثًا، الأميرة إيمان، على حسابه في "إنستغرام".



وقد ظهر الأمير الحسين في الصورة مرتديًا زيه العسكري وهو يحتضن ابنته الصغيرة، واصفًا الصباح بأنه "أحلى صباح قبل الدوام".

وعلق الأمير الحسين على الصورة بعبارة "أحلى صباح قبل الدوام"، كما أضاف تعليقًا باللغة الإنجليزية على الصورة يقول فيه: "مع غاليتي".

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قد أعلن صباح السبت 3 آب (أغسطس)، عن ولادة حفيدته الأولى، إيمان بنت الحسين.

ونشر الملك عبدالله الثاني على حسابه في منصة "إكس" تهنئة قال فيها: "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

