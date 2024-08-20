ظل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يصر ويردد دائما بأنه لن يدخل في مباحثات سلام مع قوات الدعم السريع إلا بعد تنفيذ اتفاق جدة، وأبدى الجيش السوداني جدية في هذا الأمر، وذلك عندما قاطع فعليا مباحثات مع قوات الدعم السريع ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تستضيفها مدينة جنيف السويسرية هذه الأيام.

فما هي اتفاقية جدة؟ ولماذا يصر قادة الجيش على تنفيذها قبل الدخول في أي مباحثات سلام؟

إعلان جدة

في ١١ أيار (مايو) من العام الماضي، وبعد مرور شهر من اندلاع الحرب، توصل الجيش وقوات الدعم السريع إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وذلك بعد وساطة سعودية / أمريكية مشتركة في مدينة جدة السعودية، والتي عرفت إعلاميا باسم إعلان جدة.

والاتفاق هو في جوهره اتفاق مبادئ التزم فيها الطرفان بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وتم التوقيع على هدنة، لكن لم يُلتَزم بها آنذاك وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بخرقها.

وشدد الإعلان على ضرورة حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين وعدم وضع العراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني وعدم التدخل في هذه العمليات وحماية العاملين فيها.

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وفي يوم ١٤ من ذات الشهر، عُقدت جولة ثانية من المفاوضات بين الطرفين بمشاركة ميسرين جدد وهي منظمة الإيغاد، ولم تستمر لفترة طويلة بعد انسحاب وفد الجيش، موجهة اتهامات لقوات الدعم السريع بعدم الخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية.

وعلقت الوساطة المفاوضات، بعد أن أعربت عن أسفها لعدم تمكن الطرفين من الوصول إلى اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة، مؤكدين على "أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع".

ولكن المفاوضات استؤنفت في ٢٥ تشرين الأول (أكتوبر) لمناقشة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة بين الطرفين.

وأشير إلى الطرفين في الاتفاق بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وليس الحكومة السودانية.

الخروج من منازل المواطنين

Reuters شارع في مدينة أم درمان التي دمرتها الحرب السودانية

والسؤال البديهي هو عن تمسك الحكومة السودانية بهذه الاتفاقية التي تلزم الطرفين – الجيش وقوات الدعم السريع – بتنفيذ بنودها بشكل متوازٍ.

وفي هذا الصدد، يقول وزير الخارجية السوداني حسين عوض إن الاتفاقية تلزم قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية.

وأوضح عوض في تصريح لبي بي سي أن "أي مفاوضات يجب أن تكون حول تنفيذ اتفاقية جدة وإلزام قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية وعدم مناقشة أي بند آخر".

وشدد الوزير السوداني على ضرورة الاعتراف بالحكومة السودانية وإبعاد الإمارات العربية المتحدة ومنظمة إيغاد عن طاولة مفاوضات جنيف، "وفي حال قبول واشنطن بهذه الشروط، فإن الحكومة السودانية يمكنها المشاركة في مفاوضات في أي منبر آخر".

"التبضع في المبادرات"

ويرى الكاتب الصحفي محمد لطيف أن إصرار الجيش على تنفيذ مخرجات اتفاقية جدة هي كلمة حق يراد بها باطل.

وقال لطيف إن الاتفاق كان مجرد تفاهمات غير مكتملة، ويحتاج للمزيد من النقاش والمشاورات، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية تحاول المراوغة وكسب الوقت فيما وصفه بـ " التبضع في المبادرات".

ويتساءل لطيف: لماذا شارك الجيش في مفاوضات المنامة مع الدعم السريع إذا كان مُصراً فقط على منبر جدة؟ "الجيش شارك في مباحثات المنامة، والآن يقول إنه سيشارك في مباحثات في القاهرة. كما أنه دُعي من قبل الوسطاء أكثر من مرة لاستئناف المفاوضات في جدة ذاتها، ولكنه رفض الذهاب مع أن قوات الدعم السريع وافقت على ذلك،" حسبما يقول لطيف.

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وكانت العاصمة البحرينية، المنامة، قد استضافت في ٢٠ كانون الثاني (يناير) الماضي مباحثات ضُرب عليها سياج من السرية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشارك الطرفان – للمرة الأولي - بوفدين رفيعين، حيث مثل الجيش نائب القائد العام الفريق شمس الدين الكباشي، فيما مثّل الدعم السريع نائب القائد الفريق عبد الرحيم دقلو.

الاتفاق الذي رشح عن اجتماع المنامة سمي "وثيقة أسس الحل الشامل للأزمة السودانية"، ونص على الوصول لحلول للأزمة عبر حوار سوداني/سوداني بهدف رفع كاهل المعاناة عن الشعب السوداني والقبض على المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير.

وجرت جولتين من التفاوض، وقبل انعقاد الجولة الأخيرة للتوقيع النهائي انسحب وفد الجيش دون إبداء أسباب واضحة.

قرارات غير ملزمة

AFP

بعد انقضاء الجولة الأولى من المباحثات واستمرار القتال بين الطرفين، أصدر البرهان قراراً جرى بموجبه حل قوات الدعم السريع، وإعفاء قائده الفريق محمد حمدان دقلو من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة.

ويري لطيف أن إعلان جدة لا يؤثر على الوضعية القانونية والسياسية للطرفين، وبالتالي فإن قرار البرهان يصطدم بهذه العقبة.

وتشير إحدى فقرات إعلان جدة إلى: "ندرك أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية".

ويقول لطيف: "هذه الفقرة ستمثل مشكلة للجيش؛ لأنه يعطي شرعية لقوات الدعم السريع وكذلك لقائده الفريق دقلو الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة. ولو كنت مكان الجيش لما تمسكت بهذه الاتفاقية أبدا".

من جانبه، يرى الخبير العسكري اللواء متقاعد أمين مجذوب أن معضلة اتفاق جدة هو عدم وجود آليات تنفيذ ومراقبة ما جرى الاتفاق عليه.

وقال إن هذه القضية يجب التركيز عليها في أي مفاوضات مقبلة، بما فيها مباحثات جنيف.

ويضيف مجذوب: "أعتقد أن مباحثات جنيف يجب أن تتركز حول الآليات المطلوبة لتنفيذ اتفاق جدة. وهناك طريقتان لذلك؛ إما عن طريق نشر مراقبين على الأرض، أو عن طريق الأقمار الاصطناعية للفصل بين القوات، وتجميع قوات الدعم السريع في مكان يُتفَق عليه".