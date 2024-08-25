بيروت: وقعت إصابات على متن زورق حربي إسرائيلي عند الحدود الشمالية ناجمة عن سقوط شظايا خلال عملية اعتراض، بحسب ما أفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية".

كما لفت مصدر أمني إسرائيلي للقناة بأن "حزب الله لم يتمكن من إصابة أي هدف عسكري أو استراتيجي وسط إسرائيل".

ونقل عن أحد المصادر "سقوط قذيفتين في مركز للجيش اللبناني في علما الشعب دون وقوع إصابات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأحد، أن شن هجوم بالطائرات الحربية ضد أهداف لحزب الله في عملية استباقية بتوجيه من الاستخبارات.

وأوضح الجيش في بيان له أن: "نحو 100 طائرة حربية هاجمت ودمرت آلاف المنصات التابعة لحزب الله التي كانت على أهبة إطلاق صواريخ نحو شمالي إسرائيل ووسطها".

كما وصف حزب الله، الأحد، إعلان إسرائيل شن هجوم استباقي ضد منصاته في لبنان وإحباط هجومه بالادعاءات الفارغة.

وقال الحزب في بيان: "ادعاءات إسرائيل حول العمل الاستباقي وتعطيلها لهجومنا مجرد ‏ادعاءات فارغة تتنافى مع وقائع الميدان".