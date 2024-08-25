إيلاف من بيروت: نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يعرض جانبًا من عمليات استهداف مواقع في لبنان، والتي زعمت أنها تابعة لحزب الله، وذلك فجر الأحد.

في تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، علّقت الصفحة على الهجوم بآيات من سورة الفيل من القرآن الكريم، حيث جاء في المنشور: "قوات جيش الدفاع تدمر آلاف الصواريخ العدوانية لحزب الله كما جاء في سورة الفيل: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ} (سورة الفيل، الآيات 1-5)".

قوات جيش الدفاع تدمر الاف الصواريخ العدوانية لحزب الله كما جاء في سورة الفيل:



**" أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ

الْفِيلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ… pic.twitter.com/0bs9ytNcDC — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 25, 2024

وفي السياق نفسه، من المتوقع أن يلقي الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، خطابًا عند الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي (3 بتوقيت غرنتش) للتعليق على آخر التطورات، بحسب ما ذكره تلفزيون المنار التابع للحزب.

وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، قُتل ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، بينهم اثنان في قرية الطيرة بالنبطية، وشخص آخر قُتل في غارة استهدفت سيارة في بلدة الخيام.

وفي بيان لها، أعلنت حركة أمل المتحالفة مع حزب الله عن مقتل أحد مقاتليها، أيمن كامل إدريس، في الخيام "أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعًا عن لبنان والجنوب".