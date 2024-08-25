إيلاف من بيروت: وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي، الأحد، تحذيرا للمدنيين اللبنانيين في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، وذلك بعد العملية العسكرية الإسرائيلية باستهداف مواقع للحزب، صباح الأحد.

أدرعي للمدنيين اللبنانيين: أنتم بخطر

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره أدرعي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "قوات جيش الدفاع ترصد وتعترض وتهاجم في كل مكان يتطلب لإزالة التهديدات واستهداف حزب الله.. نحن نحذر المدنيين اللبنانيين الموجودين جنوب نهر الليطاني- نحن نرصد قيام حزب الله بإطلاق مقذوفات بشكل واسع نحو الأراضي الاسرائيلية بجوار منازلكم. أنتم في خطر. نحن نهاجم ونزيل تهديدات لحزب الله. يجب على كل من يتواجد بالقرب من الأماكن التي يعمل فيها حزب الله الابتعاد عنها فورًا لحماية نفسه وأفراد عائلته".

#عاجل قوات جيش الدفاع ترصد وتعترض وتهاجم في كل مكان يتطلب لإزالة التهديدات واستهداف حزب الله.



⭕️نحن نحذر المدنيين اللبنانيين الموجودين جنوب نهر الليطاني- نحن نرصد قيام حزب الله بإطلاق مقذوفات بشكل واسع نحو الأراضي الاسرائيلية بجوار منازلكم. أنتم في خطر. نحن نهاجم ونزيل تهديدات… pic.twitter.com/EwPbTyODUr — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 25, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 100 من طائراته المقاتلة "قصفت ودمرت الآلاف من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، والتي كانت تهدف إلى إطلاق النار الفوري باتجاه شمال ووسط إسرائيل". واضاف: "تم قصف أكثر من 40 منطقة إطلاق في لبنان خلال الضربات".

وفي إطلالة عبر "قناة العربية"، قال أدرعي أن هجمات حزب الله لم تسفر عن خسائر بشرية او مادية.

أدرعي لـ #قناة_العربية:

🔴 هجمات حزب الله لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية #لبنان pic.twitter.com/zG3XUjTysw — العربية (@AlArabiya) August 25, 2024

حزب الله: ادعاءات فارغة

تعليقاً على هذا التصريح، وصف حزب الله، الأحد، إعلان إسرائيل شن هجوم استباقي ضد منصاته في لبنان وإحباط هجومه بالادعاءات الفارغة.

وقال الحزب في بيان: "ادعاءات إسرائيل حول العمل الاستباقي وتعطيلها لهجومنا مجرد ‏ادعاءات فارغة تتنافى مع وقائع الميدان".

وأضاف: "تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت".

وأردف: "إن ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله ‏حسن نصر الله لاحقا هذا اليوم".

وتابع: "الهجوم على إسرائيل استهدف مواقع وثكنات ومنصات القبة الحديدية".

واشار إلى أن "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت على إسرائيل تجاوزت 320 صاروخا".

الأعنف منذ بداية الحرب

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الضربات الإسرائيلية في وقت مبكر، الأحد، هي "الأعنف منذ بداية الحرب"، قائلة إنه "اعتبارًا من الساعة الرابعة فجرًا، لم تتوقف الغارات الجوية المعادية عن استهداف البلدات الجنوبية".

واضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن شخصا قتل في الغارات، مضيفة أن أضرارا لحقت بالمحاصيل والبنية التحتية أيضا.

دانيال هاغاري: نهاجم بشكل استباقي

وكان المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري قد قال صباح الأحد، إن "الجيش يواصل إحباط الهجمات التي يخطط لها حزب الله على البلاد".

وقال المتحدث في المؤتمر: "قبل فترة قصيرة، اكتشفنا استعدادات حزب الله لإطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل. بعد ذلك نهاجم بشكل استباقي لإزالة التهديد لمواطني إسرائيل".