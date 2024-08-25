إيلاف من لندن: أكد النجم والمحلل الكروي الانجليزي جيرمين جيناس الذي قررت هيئة الإذاعة البريطانية طرده لتورطه في ارسال رسائل جنسية لزميلات عمل، أنه كان يريد أن يقول "آسف" للفتيات اللاتي بي بي سي قامت بحظره.

وأشار جيناس إلى أنه كان يعتقد أن هذه الرسائل تمت بالتراضي، ولا يوجد مشكلة لدى الطرف النسائي، وبدا جيناس وكأنه يحذر الرجال من الفخ الدائم، وهو أنهم لا يعرفون أبداً ما إذا كانت الأمور تتم بالتراضي أم لا.

وكشف جيناس أن رؤساء بي بي سي منعوا محاولاته للاعتذار للزميلتين اللتين كانتا محور رسائله الجنسية التي وصفتها الصحافة اللندنية بأنها "عار".

وقال مضيف Match of the Day وOne Show ، وهي برامج كروية: "لم يُسمح لي بالاتصال بالنساء على الإطلاق، فقط كنت أريد الاعتذار لهن".

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة ذا صن اللندنية، الأحد، انتقد لاعب كرة القدم السابق هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع إقالته.

صدمة جيناس في قرار الإقالة

وقال جيناس البالغ من العمر 41 عاماً: "لم يكن التعامل مع الموقف جيداً، لقد كان سريعًا، أعتقد أنه تم إخبار الإدارات المختلفة بأشياء مختلفة. أعتقد أن هذا أمر صادم".

وأضاف عن أمله في التحدث إلى الزميلتين : "عندما تكشفت الأمور وعرفت أنني سأفقد وظيفتي، سألت الموارد البشرية إذا كان بإمكاني الاتصال بالسيدتين مباشرة والاعتذار لهما، ولكن بسبب الإجراءات القانونية، لم يسمح لي بذلك".

وتابع :"لم تتح لي الفرصة لأعتذر لهم في تلك المرحلة بالذات عندما أردت حقًا الاعتذار، أريد حقًا أن أعتذر من أعماق قلبي فيما يتعلق بما سببته لهم."

وقال مخاطباً النساء مباشرة: "أنا آسف حقاً لما فعلته بكم، لقد اعتقدت دائمًا أن الأمر كان بالتراضي وفي اتجاهين."

نشرت صحيفة صن خبرا الخميس مفاده أن جيناس تم طرده من قناة بي بي سي بعد شكاوى من أنه أرسل رسائل غير لائقة إلى امرأتين.

وقال :"كانت هذه رسائل غير لائقة بين شخصين بالغين متراضيين، أشعر بالخجل وأنا آسف للغاية."

إقالة عبر تطبيق زوم

تمت إقالة جيناس في اجتماع عبر الإنترنت مع الموارد البشرية وكبار المسؤولين التنفيذيين يوم الاثنين - بعد خمسة أيام من عملية التشاور الأولية وبعد يومين من عمله يوم السبت.

لقد انتقد عملية الفصل، التي حدثت عبر مكالمة زوم Zoom بينما كان يقضي عطلة في إسبانيا مع زوجته إيلي وأطفالهما الثلاثة.

وفي حديث سابق له، قال جيناس : "لقد غادرت في غضون يومين. فعلت يوم السبت وبحلول يوم الاثنين تم طردي".

قال نجم توتنهام السابق إنه لا يريد أن يصبح كبش فداء لإخفاقات الشركة بشأن مقدم الأخبار المشين هيو إدواردز والتحقيق في مزاعم التنمر ضد الراقص المحترف جيوفاني بيرنيس .

قواعد جديدة في بي بي سي

يذكر أن بي بي سي قامت مؤخرا بإصلاح المبادئ التوجيهية لثقافة مكان العمل في أعقاب استمرار دفع أجر إدواردز بعد إلقاء القبض عليه بتهمة صور إساءة معاملة الأطفال.

قال جيناس، وهو أب لأربعة أطفال: "أعتقد أن الجميع قد شاهدوا ما كان يحدث في هيئة الإذاعة البريطانية مؤخرا مع هيو إدواردز وستريكتلي.

"أعتقد أنهم لا يعرفون بوضوح ما يجب عليهم فعله، لأنه كما قلت، فإن الطريقة التي تم بها التعامل مع الموقف لم تكن رائعة".

مقاضاة بي بي سي

وأكد أن محاميه يعكف على تقييم طريقة تعامل بي بي سي مع إقالته، وما إذا كان قد تم تسريب معلومات سرية، وهو يفكر في رفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة بسبب تعاملها مع إقالته - خاصة فيما يتعلق بتسريب معلومات سرية تتعلق به وبالسيدتين والتوقيت الذي أعلن فيه رؤساؤه الأخبار للموظفين.

جيناس، الذي يقول إن قلقه قد تزايد بشكل صاروخي، يشعر بالقلق من أن كبار الموظفين في مختلف الإدارات داخل هيئة الإذاعة البريطانية - بما في ذلك الرياضة والترفيه - يبدو أنهم يناقشون إقالته علانية في حين كان ينبغي أن تظل سرية.

وقال: "هذا شيء سينظر فيه المحامون، وهم أنفسهم - بي بي سي - بحاجة إلى النظر فيه أيضًا من أجل حماية الجميع في المستقبل، رأسي منهك. أنا أركز فقط على عائلتي وأحافظ على حماية أطفالي، وبالتالي فإن الأمر في أيدي المحامين".