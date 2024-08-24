إيلاف من لندن: أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن هجوم طعن في مهرجان في ألمانيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، حيث اعتقلت الشرطة شخصًا ثانيًا فيما يتعلق بالحادث.

وأبلغ مصدر أمني وكالة (أعماق) التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية أن المشتبه به "كان جنديًا من الدولة الإسلامية، ونفذ الهجوم انتقامًا للمسلمين في فلسطين وفي كل مكان". ولم تقدم الجماعة أي دليل يدعم ادعاءاتها.

وفي الوقت نفسه، قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت شخصًا ثانيًا فيما يتعلق بالهجوم على المهرجان مساء الجمعة - السبت.

وقالت إن الاعتقال جاء بعد عملية للوصول إلى مبنى يسكنه طالبو اللجوء في زولينغن كجزء من تحقيقاتها، لكنها أضافت أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل أخرى.

اعتقال فتى

وتم القبض على فتى يبلغ من العمر 15 عامًا سابقًا للاشتباه في فشله في "الإبلاغ عن جريمة وشيكة"، لكن الشرطة والمدعين العامين قالوا في مؤتمر صحفي بعد الظهر إنه لا توجد شكوك أخرى.

وقال المدعي العام ماركوس كاسبرز إن السلطات لا تزال تبحث في الدوافع وتبحث عن مرتكب ذكر، حيث تستمر عملية مطاردة "واسعة النطاق" طوال الليل تضم العديد من قوات الشرطة والوحدات الخاصة.

زقالت السلطات في وقت سابق إنه لا يوجد رابط واضح بين الأشخاص الذين تعرضوا للهجوم. وأضافوا في ذلك الوقت أنهم لا يستطيعون استبعاد الإرهاب كدافع.

وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا ورجلان يبلغان من العمر 56 و67 عامًا في أعقاب الهجوم. كما أصيب ثمانية أشخاص، أربعة منهم في حالة خطيرة، بينما "عانى العديد من الأشخاص الآخرين من ضغوط نفسية".

مهرجان التنوع

يذكر أن الحادث استهدف مهرجان التنوع، الذي يصادف الذكرى السنوية الـ 650 للمدينة، وكان بدأ يوم الجمعة وكان من المفترض أن يستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع عدة مراحل في الشوارع المركزية تقدم عوامل جذب مثل الموسيقى الحية والكباريه والألعاب البهلوانية. تم إلغاؤها الآن.