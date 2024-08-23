إيلاف من لندن: أفادت تقارير بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص في هجوم بسكين في مهرجان ألماني. وقالت وكالات الأنباء الألمانية وصحيفة بيلد إن الهجوم وقع في مهرجان في مدينة زولينغن الغربية.

وقالت صحيفة (بيلد) إن المارة تعرضوا للطعن بشكل عشوائي. وأضافت الصحيفة أن المهاجم لم يتم القبض عليه بعد.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الهجوم. وذكرت التقارير أنه وقع في حوالي الساعة 9.45 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

واستشهدت وكالة الأنباء الألمانية بمصادر بالشرطة قالت إن السلاح المستخدم في الهجوم كان سكينًا.

وأفادت صحيفة (سولينغر تاجبلات) المحلية أن أحد منظمي المهرجان، فيليب مولر، قال على خشبة المسرح إن عمال الطوارئ يقاتلون من أجل حياة تسعة أشخاص.

وقالت الشرطة المحلية إنها لم تتمكن من التعليق بعد.

ووفقًا لمراسلة (سكاي نيوز) الأوروبية، سيوبان روبينز، فإن عملية للشرطة في المنطقة لا تزال جارية. وقالت إن الناس تجمعوا للاحتفال بالذكرى الـ650 لتأسيس المدينة التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.

وأضافت روبينز أن المهرجان توقف الآن وطلب من الناس مغادرة المنطقة.