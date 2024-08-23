برلين: قال حلف شمال الأطلسي "الناتو" إنه تم رفع مستوى الأمن في قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي في غرب ألمانيا بسبب معلومات استخباراتية تشير إلى "تهديد محتمل"، وتم إرسال جميع الموظفين غير الأساسيين للمهام إلى منازلهم كإجراء احترازي.

وتتمركز طائرات نظام الإنذار والتحكم المحمول جواً (أواكس) التابع للحلف في قاعدة غيلينكيرشن الجوية، بالقرب من الحدود مع هولندا.

ولم يوضح منشور على حساب أسطول أواكس التابع لحلف شمال الأطلسي على شبكة إكس للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الخميس، والذي أعلن "رفع مستوى الأمن"، طبيعة التهديد المحتمل، وقال إن "العمليات مستمرة كما هو مخطط لها".

"الوضع لم يتغير"

وقالت قاعدة غيلينكيرشن يوم الجمعة إنها ليس لديها ما تضيفه إلى البيان وأن "الوضع في الوقت الحالي لم يتغير".

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن مراسلا رأى سيارات شرطة على أرض القاعدة الجوية، فيما أكدت الشرطة نشر قواتها مساء الخميس لكنها لم تذكر تفاصيل ولم تقدم أي معلومات صباح الجمعة.

اشتباه بتخريب

الأسبوع الماضي، تم إغلاق قاعدة جوية ألمانية كبيرة بالقرب من كولونيا لعدة ساعات وسط مخاوف من أن إمدادات المياه الخاصة بها ربما تم العبث بها.

ولم يجد التحقيق أي دليل على مثل هذا التخريب. كما وردت تقارير عن ملاحظات مشبوهة في غيلينكيرشن وتم احتجاز شخص لفترة وجيزة للاستجواب بالقرب من القاعدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية في ذلك الوقت، لكن تبين أنه لا يوجد شيء غير مرغوب فيه.

تأتي هذه الحوادث في وقت من التوتر بشأن الضعف المحتمل للبنية التحتية لمحاولة التخريب الروسي.

وقال المدعون العامون في فلنسبورغ، في أقصى شمال ألمانيا، يوم الخميس إنهم يحققون في شكوك حول تجسس لغرض التخريب، دون توضيح من قد يكون وراء ذلك. ذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه تم رصد طائرات بدون طيار فوق منطقة صناعية كيميائية في برونسبوتيل، على ساحل بحر الشمال.