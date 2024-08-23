BBC

من المقرر أن تلقي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، أكبر خطاب في مسيرتها السياسية، مساء الخميس، خلال ختام المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو.

وسوف تعلن هاريس رسميا قبولها ترشيح حزبها لمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بعدما رشحها الحزب في احتفال في وقت سابق من هذا الأسبوع.

إنها لحظة محورية للمرشحة الرئاسية عندما تقدم نفسها لجمهور وطني قبل الانتخابات التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، لبي بي سي من شيكاغو، إنه يعتقد أن المنافسة بين هاريس وترامب "متساوية"، لكنه يشعر أن الديمقراطيين اكتسبوا زخمًا بعد هذا المؤتمر.

وأضاف أنه يتوقع أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، لكن من السابق لأوانه معرفة من سيتولى السيطرة على مجلس الشيوخ.

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احتجاج ضد إسرائيل

Reuters متظاهرون من الحزب الديمقراطي يحتجون خارج قاعة المؤتمر ضد دعم أمريكا حرب إسرائيل في غزة

وكان هناك مظاهرات خارج مقر انعقاد المؤتمر، ضد دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في غزة، ويتوقع المزيد من الاحتجاجات، خاصة بعد قيام مجموعة من المندوبين المؤيدين للفلسطينيين في الحزب الديمقراطي، الذين حُرموا من فرصة التحدث في المؤتمر، بتنظيم اعتصام خارج الساحة.

وطالب المندوبون بفرصة للتحدث الليلة.

ويقول المتحدث باسمهم إنه "من غير المقبول" أن يتم رفض طلبهم بالتحدث.

وتم اختيار 30 من المندوبين "غير الملتزمين" للصعود إلى المنصة الليلة، من إجمالي 2400 مندوبا "غير ملتزم".

وكان المندوبون المعتصمون يأملون في أن يتم منحهم فرصة للتحدث على المسرح الرئيسي حتى الليلة الماضية، عندما تلقوا "رفضا" قاطعا من حملة هاريس.

وخارج منطقة المؤتمر اليوم، سوف يكون هناك أيضاً تجمع ومسيرة مؤيدة للفلسطينيين. وقد خرج الآلاف للاحتجاج يوم الإثنين، على الرغم من أن الأعداد كانت أقل كثيراً مما توقعه المنظمون.

في يوم الأربعاء، ألقى تيم والز، المرشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات، خطابا لقبول الترشيح رسميا للمنصب، وسيخوض الانتخابات إلى جوار هاريس.

وفي الوقت نفسه، يقوم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بحملة انتخابية في أريزونا - حيث هاجم ترامب والز بعد خطابه، واصفا إياه بأنه "حاكم فظيع".