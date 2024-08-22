يخطط الاتحاد الأوروبي لتفعيل نظام جديد للإعفاء من تأشيرة دخول الاتحاد، بتكلفة 7 يورو (7.7 دولار)، لبعض المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي بمن في ذلك البريطانيون، بحلول صيف عام 2025.

بموجب القواعد الجديدة، سيحتاج المسافرون من قائمة الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا، إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء، على غرار نظام (Esta- إي أس تي أي) الأمريكي، قبل السفر إلى 30 دولة في أوروبا.

سيغطي الإعفاء السفر إلى منطقة شنغن والتي تضم كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي- باستثناء أيرلندا وقبرص- بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية عمل النظام الجديد ومتى سيبدأ.

كيف سيعمل نظام الإعفاء الجديد؟

سيجري تسمية النظام الجديد بـ"نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبية" (Etias- - إي تي آي أس أي).

حاليا، يمكن للمسافرين من بريطانيا زيارة منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي، لمدة تصل إلى 90 يوما كل 180 يوما بدون تأشيرة.

وهذا ينطبق أيضا على مواطني أكثر من 60 دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

بموجب مخطط Etias، سيتغير هذا.

سيحتاج المسافرون من الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي المدرجة في القائمة إلى التقدم بطلب، للحصول على إعفاء من التأشيرة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، لنفس المدة البالغة 90 يوما كل 180 يوما. بينما ستتطلب الإقامات الأطول تأشيرة دخول.

سيجري فحص الوثيقة (وثيقة الإعفاء) من قبل حرس الحدود عند عبور حدود الاتحاد الأوروبي.

نشر الاتحاد الأوروبي القائمة الكاملة للدول غير التابعة للاتحاد المؤهلة للحصول على إعفاء Etias.

وسيستمر الإعفاء من التأشيرة لمدة ثلاث سنوات، ويسمح بعدد غير محدود من الزيارات.

وسيجري ربطه بجواز سفرك، لذلك إذا انتهت صلاحية جواز سفرك خلال أقل من ثلاث سنوات، فستحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على Etias جديد عند الحصول على جواز سفر جديد.

كم تبلغ تكلفة Etias؟

سيكلف الحصول على الإعفاء 7 يورو (7.7 دولار) لمعظم الأشخاص، وهو ما تقول عنه مفوضية الاتحاد الأوروبي إنه "أرخص بكثير" من نظام Esta الأمريكي، الذي يكلف 14 دولارا.

ستطبق الرسوم على أي شخص يتراوح عمره بين (18 و70) عاما.

سيكون الإعفاء مجانيا للأطفال وكبار السن فوق سن السبعين.

متى سيبدأ تطبيق نظام Etias؟

لم يعلن الاتحاد الأوروبي عن تاريخ محدد لبدء تطبيق نظام الإعفاءات بعد.

يقول موقعه على الإنترنت إنه سيبدأ في "النصف الأول من عام 2025".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن بلاده تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم مزيد من المعلومات "في الوقت المناسب" حول تفعيل النظام.

وأشارت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، يلفا جوهانسون، إلى أن الإعفاء من التأشيرة قد يكون ساريا بحلول عطلة نصف الفصل الدراسي في مايو/ أيار من العام المقبل.

كيف يمكنك الحصول على الإعفاء؟

سيحتاج المسافرون إلى التقدم عبر الإنترنت أو عبر تطبيق على الهاتف المحمول. وتقول السلطات إن النموذج- الذي يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "خطوة إجرائية ضرورية وصغيرة"- سيستغرق استكماله حوالي 10 دقائق.

وتتضمن التفاصيل المطلوبة لتعبئة نموذج الطلب معلومات جواز السفر، بالإضافة إلى أسئلة حول الخلفية الجنائية والظروف الطبية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن أكثر من 95 في المئة من الطلبات سيجري الموافقة عليها تلقائيا في غضون دقائق. ومع ذلك، يحذر من أنه في بعض الحالات قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 72 ساعة.

وقد تُرفض بعض الطلبات أيضا، أو قد تستغرق معالجتها ما يصل إلى أربعة أسابيع في ظروف استثنائية.

لماذا يُطرح النظام؟

قرر الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من ضوابط الحدود، استجابة لأزمة المهاجرين والمخاوف بشأن الإرهاب.

ويقول إن نظام Etias "سيعزز عمليات التحقق الأمني، على الأشخاص الذين يسافرون بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي".

ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت، فإن نظام Etias سيساعد دول الاتحاد الأوروبي على "تقييم المخاطر المحتملة" التي يفرضها الأشخاص الذين يدخلون حدودها.

ويقول الموقع إنه يهدف إلى منع "الجريمة والإرهاب عبر الحدود".

ما هو نظام EES؟

وتنطلق خطة حدودية أخرى للاتحاد الأوروبي، تسمى نظام الدخول والخروج (EES- إي إي أس)، في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد سلسلة من التأخيرات.

وتقول مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي السيدة جوهانسون إن نظام EES يعني ضوابط حدودية رقمية صارمة في "كل مطار وميناء وطريق إلى أوروبا".

وتقول إن القواعد تعني "أننا سنعرف ما إذا كان الناس سيبقون لفترة أطول من اللازم" و"ستجعل من الصعب على المجرمين أو الإرهابيين أو الجواسيس الروس استخدام جوازات سفر مزيفة".

وبموجب نظام EES، سيتعين على الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي تسجيل بصمات أصابعهم وصورة وتفاصيل جواز السفر.

وسوف يكون هذا التسجيل الأولي صالحا لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة يجب التحقق من صحته في كل مرة يعبر فيها شخص ما الحدود. وسيحل هذا محل ختم جوازات السفر.

ومع ذلك، يجري التنبؤ بتأثير ذلك على المسافرين واصطفافهم في طوابير طويلة، حيث حذر الخبراء من أن نظام EES قد يضيف دقيقتين على الأقل إلى وقت المعاملة لكل مسافر، مقارنة بـ 45 ثانية في الوقت الحالي.