إيلاف من مراكش: يُظهر مقطع فيديو برز حديثًا، توماس كروكس وهو يتجول بشكل عرضي في ساحة التجمع لخطاب ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا، في 13 تموز (يوليو)، قبل حوالى 90 دقيقة من إطلاق النار مما يقدم أوضح رؤية حتى الآن للمنفذ في ذلك اليوم.

فقد أظهر مقطع صوره بائع على ما يبدو كروكس يتجول بكل راحة في مكان التجمع في بتلر بولاية بنسلفانيا، يوم 13 تموز (يوليو) قبل حوالى 90 دقيقة من إطلاقه النار

إذ بين الفيديو الذي صوره جو تومكو، وهو بائع كان في الموقع عند الساعة 4:26 مساء، كروكس ومشاركين آخرين في التجمع يسيرون بجوار أكشاك تبيع هدايا تذكارية تحمل صورة ترامب عبر الميدان في محيط التجمع الانتخابي للرئيس الأميركي السابق، حسب ما نقلت شبكة سي أن أن .

وتظهر اللقطات الجديدة كروكس بوضوح وهو يرتدي قميصًا وسروالًا رماديًا. إنه لا يتصرف بشكل مريب ويبدو أنه غير مسلح ويسير في اتجاه المجمع، والتقط قبل أقل من ساعة من قيام سلطات إنفاذ القانون بتصوير كروكس لأول مرة - على بعد حوالى 600 ياردة شمال غرب المكان الذي كان يقف فيه تومكو، استنادًا إلى تحديد الموقع الجغرافي لشبكة CNN ومراجعة البيانات الوصفية.

وأطلق كروكس ثماني رصاصات على ترامب من سطح أحد المباني في المجمع، مما أسفر عن مقتل أحد المتفرجين وإصابة اثنين آخرين.

