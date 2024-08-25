يخضع المؤثر المثير للجدل، أندور تيت، حاليا، إلى التحقيق في رومانيا، في قضية تتعلق بغسيل الأموال، وإقامة علاقة جنسية مع قاصر.

وخضع تيت للاستجواب رفقة أخيه تريستان، من قبل وكالة مكافحة الجرائم الخطيرة الرومانية، الأربعاء، وفتشت الشرطة بيتهما أيضا.

وكان تيت ينتظر محاكمته بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر، التي ينفيها عن نفسه، ولكن المدعي العام يقول إنه قد يواجه تهما إضافية، منها إقامة علاقة جنسية مع أشخاص، دون السن القانونية، والاتجار بهم، فضلا عن غسيل الأموال، ومحاولة التأثير على الشهود.

وألقي القبض على أندرو تيت وتريستان تيت، أول مرة، في رومانيا يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2022، وأفرج عنهما في أغسطس/آب 2023، بعد سبعة أشهر من الإقامة الجبرية.

وهما مطلوبان في بريطانيا لمواجهة تهم الاعتداء الجنسي في قضية منفصلة، وينفيان هذه التهم أيضا.

واشتهر أندور تيت، المعروف بازدراء النساء، عندما ظهر في برنامج تلفزيون الواقع بيغ براذر في بريطانيا، في 2016، وبقي في البرنامج ستة أيام فقط، قبل أن يخرج بسبب انتشار فيديو يظهر فيها وهو يهاجم امرأة.

وقال وقتها إن الصور أجريت عليها تعديلات، وإنها "كذبة الهدف منها النيل منه".

ويتفاخر الملاكم، البالغ من العمر 36 عاما، اليوم، بعدد المتابعين لحسابه على تويتر، والذين تجاوز عددهم 9.6 مليون شخص.

من هو أندور تيت؟

اسمه الكامل إيموري أندور تيت، ولد في ديسمبر/كانون الأول 1986.

سمي على اسم والده، وهو أمريكي عمل في القوات الجوية الأمريكية في بريطانيا، وكان لاعب شطرنج بدرجة أستاذ.

تعرف والده ووالدته في بريطانيا، قبل أن ينتقلا إلى أمريكا، وهناك نشأ تيت حتى طلاق والديه.

وبعد الطلاق، استقر تيت في لوتن في بريطانيا رفقة والدته.

ويزعم أندرو وأخوه تريستان أنهما عاشا في فقر في بريطانيا، وذكرا في عدد من الحوارات أنهما كانا يذهبان إلى محل كي أف سي لجمع بقايا أكل الزبائن، وأخذها إلى البيت.

وكان تيت بطل العالم في الكيك بوكسيغ أربع مرات، ولكنه اكتسب شهرته العالمية على الانترنت.

ويظهر في فيديوهات وهو يقود السيارات الفارهة أو على متن الطائرات الخاصة واليخوت التي تعكس حياة الرفاهية والبذخ.

وقبل اعتقاله بقليل في ديسمبر/كانون الأول 2022، دخل في ملاسنة مع الناشطة البيئية غريتا ثومبورغ على موقع تويتر،

وادعى أنه يملك 33 سيارة، وقال إنه سيرسل لها قائمة "بالانبعاثات الضخمة لكل واحدة منها".

Getty Images كان تيت بطل العالم في الكيك بوكسينغ أربع مرات، ولكنه اكتسب شهرته العالمية على الانترنت

وحققت الفيديوهات التي تحمل وسم أندرو تيت، على تيكتوك، مليارات المشاهدات، بما فيها الفيديوهات التي تنتقده.

ماذا قال أندور تيت عن النساء؟

في حوار على يوتيوب، قال تيت إنه "يزدري النساء" تماما، وأضاف: "أنا واقعي، وعندما تكون واقعيا، فأنت متحيز ضد الاناث، لا يمكن أن تكون واقعيا دون أن تكون متحيزا".

وفي الفيديو نفسه، وصف النساء بأنهن "كسولات بطبيعتهن"، وأنه لا وجود لما يسمى "المرأة المستقلة".

وتتهم السلطات البريطانية تيت بنشر ازدراء النساء على الانترنت وبتأثيره على الذكور، أطفالا وشبابا، في بريطانيا.

وفي متسهل عرض تقرير عن العنف ضد النساء والفتيات في 2024، قالت نائبة مدير الشرطة، ماغي بليث: "نعرف أن جزءً من هذه الظاهرة مرتبط بانسياق الشباب نحو التطرف على الانترنت، نعرف المؤثرين، منهم أندور تيت وتأثيره المرعب على الأطفال خصوصا".

وجاء في التقرير أن الشرطة تعمل مع فرق مكافحة الإرهاب من أجل التصدي لمخاطر انسياق الأطفال نحو التطرف.

وحظرته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها يوتيوب، وفيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، التي قالت إن "ازدراء النساء أيديولوجية كراهية غير مقبولة".

وحُظر تيت من تيوتر سابقا بعدما قال إن النساء "عليهن تحمل مسؤولية تعرضهن للاعتداء الجنسي"، ولكنه استرجع حسابه على أكس في وقت لاحق.

وفي حوار مثير مع بي بي سي، في يونيو/حزيران 2023 سُئل تيت عن آرائه في النساء وضررها على الشباب، وزعم المؤثر أنه "قوة تفعل الخير"، وأنه "يتصرف بتعليمات من الرب لفعل الخير".

ماهي القضايا المرفوعة على أندرو تيت؟

يواجه أندرو تيت وأخوه عددا من القضايا المدنية والجنائية.

واعتقل أندرو تيت رفقة أخيه تريستان في ديسمبر/كانون الأول 2022 في ضواحي العاصمة الرومانية بوخاريست، أثناء التحقيق في قضية الاتجار بالبشر والاغتصاب، التي ينفيان الضلوع فيها، ووجهت لهما التهم رسميا، رفقة امرأتين رومانيتين، في يونيو/حزيران 2023.

ومُنع الأخوان تيت من مغادرة رومانيا بعدما طلبا زيارة والدتهما المريضة في المستشفى في بريطانيا.

وقضت محكمة رومانية في مطلع يوليو/تموز 2024 بأن يُسمح للأخوين بمغاردة البلاد ولكن في حدود الاتحاد الأوروبي، فيما اعترض الادعاء على القرار، وأبطلته محكمة النقض في بوخاريست في أقل من أسبوعين.

وفي مارس/آذار 2024، حصلت الشرطة البريطانية إثر تحقيقاتها في مزاعم الاغتصاب والاتجار بالبشر ضد أندرو تيت، على مذكرة لتسليمه مع أخيه لبريطانيا.

EPA أندرو تيت وأخوه تريستان

وفي قضية منفصلة، في مايو/أيار 2024، أعلن محامون موكلون عن أربع نساء يتهمن أندور تيت وأخيه بالاعتداء الجنسي عليهن، أنهم سيرفعون دعوى مدنية ضده في المحكمة العليا في بريطانيا، ويطالبون "بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهن جراء ذلك".

وقال ممثل للأخوين تيت إنهما "ينفيان نفيا قاطعا كل الاتهمات".

ويواجه الأخوان في بريطانيا قضية أخرى في المحاكم رفعتها ضدهما شرطة دافون وكورنوول في يوليو/تموز 2024، وتتهمهما فيها بعدم دفع أي ضرائب عن مداخيل قيمتها 21 مليون جنيه استرليني، من نشاطاتهما التجارية على الانترنت.

وتتهم الشرطة في القضية نفسها شخصا ثالثا يعرف باسم جي، وتسعى إلى استعادة مبلغ 2،8 مليون جنيه استرليني في حسابات مصرفية مجمدة، ولكن المتهمين يعترضان على هذا الطلب.

ماذا نعرف عن المزاعم الجديدة؟

عندما سألت بي بي سي أندور تيت عن المزاعم الجديدة، رد بأن الادعاء العام "يبحث عن أي شيء" لاتهامه.

وقال: "لننتظر ما سيأتون به، يقولون إنني خدعت أمهات أبنائي للإنجاب منهن".

ويضيف: "اسألوهم عن الدليل هذه المرة".

ووصف ملف هذه القضية بأنه "أسخف من ملف القضية الأخرى".

ووجد الأخوان تيت الأربعاء حشدا من الصحفيين والمعجبين ينتظرون وصولهم أمام مقر الشرطة.

وحيا أندرو تيت أحد المدونين المحليين الذي سأله عن سبب مجيئه، فرد تيت بأنه "لا يعرف السبب"، ثم قال بأعلى صوته عند إغلاق الباب، بأنه في "مكانه المفضل".

وكان اثنان من أفراد الشرطة المقنعين يحملان كيسين ثقلين، يبدو أنهما يحتويان على أدلة أخذتها الشرطة من بيت الأخوين تيت عند تفتيشه.

وقال محاميهما، يوجين فيدينياك، تعليقا على القضية، إن الاتهامات الجديدة غير واضحة، وإنه لم يطلع على الملف.

وأمام الشرطة 24 ساعة لاستجواب الأخوين، قبل أن يعرضا بعدها على القاضي، ليقرر بقاءهما في الحبس من عدمه.

وقال المحامي إنه لا يتوقع أن يستمر حبس الأخوين، لأن حريتهما مقيدة أصلا، إذ أنهما ينتظران المحاكمة في تهم أخرى، من بينها تشكيل مجموعة جريمة منظمة والاتجار بالبشر.

كيف يكسب أندرو تيت الأموال؟

يصف أندرو نفسه تيت بأنه مليونير صنع نفسه بنفسه، وقال إنه كسب الأموال بواسطة كاميرا ويب في شقته.

وذكر في حوار بودكاست: "كانت تعمل معي 75 امرأة في أربعة مواقع، وكنت أكسب 600 ألف دولار في الشهر".

BBC أندرو تيت يصف نفسه بأنه مليونير عصامي

وقال في منشور حذف الآن من موقعه، إنه أدخل النساء إلى "تجارة المتعة الجنسية".

وكتب في المنشور الذي حذف في فبراير/شباط 2022: "عملي هو التعرف على فتاة، ومواعدتها، ثم أعاشرها، للتأكد من نوعيتها، وأجعلها تقع في حبي لتفعل كل ما أطلب منها، وبعدها أعرضها على الكاميرا لنكسب الأموال معا".

ويعمل أندرو تيت مع أخيه تريستان، الذي قال لصحيفة ديلي ميرور، إن تجارتهما كلها "خدعة كبيرة"، تجعل الرجال دفعون الأموال مقابل التحدث مع النساء على الانترنت.

وقال تريستان للديلي ميرور: "رأيت رجالا يبيعون سياراتهم وأجهزة التلفزيون، أحدهم توفيت جدته، وكانوا ينتظرون بيع البيت، وعندما تم البيع حصل على 20 ألف جنيه استرليني، فوعد عارضة أزياء بأن يسدد عنها مشاكلها المالية المزيفة".