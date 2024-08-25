إيلاف من القاهرة: دعا زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى "الذهاب إلى القاهرة بنفسه"، وذلك خلال احتجاج في تل أبيب مساء السبت للضغط من أجل إبرام صفقة لوقف حرب غزة وتبادل الرهائن.

وقال لابيد في التجمع الاحتجاجي: "رئيس الوزراء.. اذهب إلى القاهرة بنفسك. لا ترسل أحدا. عليك إبرام صفقة الآن".

وتستضيف القاهرة حاليا جولة جديدة من المفاوضات المتعثرة، التي تهدف إلى إنهاء الحرب وعقد صفقة تبادل.

وكان لابيد اتهم نتانياهو بالمماطلة في التوصل إلى صفقة من أجل حماية نفسه عبر الحفاظ على الائتلاف الحاكم، وذلك في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخميس.

وكانت إحدى نقاط الخلاف في المحادثات إصرار نتانياهو على الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وفي حديثه مع "تايمز أوف إسرائيل"، اعتبر لابيد أن "إتمام صفقة الرهائن أكثر أهمية بكثير من الاحتفاظ بما يسمى محور فيلادلفيا".

ويتعرض نتنياهو لضغوط من جانبين، الأول من المعارضة وأهالي الرهائن من أجل إبرام صفقة، والثاني من شركائه في الحكومة من اليمين المتطرف، الذين هددوا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال وافق على الصفقة، مما يعني فعليا سقوط الحكومة.