اعتقلت الشرطة الفرنسية رئيس شركة تلغرام، بافيل دوروف، في مطار شمال باريس.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الملياردير دوروف اعتقل بعد هبوط طائرته الخاصة في مطار لو بورجيه شمال العاصمة الفرنسية.

ووفقا للمسؤولين، فقد ألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 39 عاماً بموجب مذكرة اعتقال، كجزء من تحقيق أولي للشرطة، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتطبيق المراسلة الشهير.

وقال الإعلام الفرنسي إن التحقيق يركز على نقص المشرفين على تليغرام، وإن الشرطة ترى أن هذا الوضع يسمح للنشاط الإجرامي بالاستمرار دون رادع على تطبيق المراسلة.

ومن المتوقع أن يمثل دوروف أمام المحكمة الأحد.

وقال مصدر مقرب من القضية لوكالة الأنباء الفرنسية إن هيئة مكافحة العنف ضد القاصرين في فرنسا أصدرت مذكرة اعتقال بحق دوروف، للتحقيق الأولي في جرائم مزعومة تشمل الاحتيال والاتجار بالمخدرات والتنمر الإلكتروني والجريمة المنظمة والترويج للإرهاب. ويشتبه في أن دوروف فشل في اتخاذ إجراءات للحد من الاستخدام الإجرامي لمنصته.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد المحققين قوله: "كفى تليغرام إفلاتاً من العقاب"، مضيفاً أنهم فوجئوا بقدوم دوروف إلى باريس وهو يعلم أنه مطلوب.

وقالت قناة (تي إف 1) الفرنسية على موقعها الإلكتروني إن دوروف كان مسافراً على متن طائرته الخاصة من أذربيجان، وألقي القبض عليه حوالي الساعة 20:00 (18:00 بتوقيت غرينتش).

"أفضل الحرية على تلقي الأوامر"

Getty Images مؤسس تليغرام بافيل دوروف يلقي كلمة في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول، في برشلونة بإسبانيا في 23 فبراير 2016

وقد أسس دوروف شركة تليغرام في عام 2013 وغادر روسيا في عام 2014، بعد رفضه الامتثال لمطالب الحكومة بإغلاق مجموعات المعارضة على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "في كونتاكتي" VK التي باعها.

وتقول وسائل إعلام روسية وفرنسية إن دوروف أصبح مواطناً فرنسياً في عام 2021. ونقل مقر تليغرام إلى دبي في عام 2017.

يذكر أن دوروف تحدث للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في أبريل/نيسان عن خروجه من روسيا والبحث عن مقر لشركته في رحلة شملت برلين ولندن وسنغافورة وسان فرانسيسكو.

وقال في المقابلة "أفضل أن أكون حراً على أن أتلقى أوامر من أي أحد".

وأضاف دوروف أنه، بخلاف النقود أو البيتكوين، ليس لديه ممتلكات كبيرة مثل العقارات أو الطائرات أو اليخوت، لأنه يريد أن يكون حراً.

وفي تصريح سابق، قال دوروف الذي قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، إن بعض الحكومات سعت إلى الضغط عليه، لكن التطبيق الذي يضم الآن 900 مليون مستخدم نشط، ينبغي أن يظل "منصة محايدة" وليس "لاعباً في الجغرافيا السياسية".

وتعهدت تليغرام بعدم الكشف عن أي معلومات عن مستخدميها.

اتهامات لفرنسا بالدكتاتورية

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ويُصنَّف تليغرام كواحد من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بعد فيسبوك ويوتيوب وواتساب وإنستغرام وتيك توك ووي تشات. ويحظى التطبيق بشعبية خاصة في روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق.

وجرى حظر التطبيق في روسيا في عام 2018، بعد رفض دوروف تسليم بيانات المستخدمين، لكن الحظر ألغي في عام 2021.

وبعد أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في عام 2022، أصبح تلغرام المصدر الرئيسي للمحتوى الذي لا يخضع للتدقيق من كلا الجانبين، حول الحرب والسياسات المحيطة بالصراع.

وأصبح التطبيق وسيلة الاتصال المفضلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤوليه، كما يستخدمه الكرملين والحكومة الروسية لنشر الأخبار، وأصبح أحد المنافذ القليلة التي يمكن للروس من خلالها معرفة أخبار الحرب.

وقالت السفارة الروسية في فرنسا لوكالة أنباء تاس الروسية الرسمية إنها لم تتلق أي اتصال من فريق دوروف بعد تقارير الاعتقال، لكنها تتخذ خطوات "فورية" لتوضيح الموقف.

وتساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية فجر الأحد عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية الغربية ستطالب السلطات الفرنسية بالإفراج عن بافيل دوروف.

وكتبت ماريا زاخاروفا على تطبيق تليغرام: "هل تعتقدون أنهم سيناشدون باريس ويطالبون بالإفراج عن دوروف، أم ستبقى أفواههم مغلقة؟"، ونشرت أيضاً صورة لعدد من المنظمات غير الحكومية الغربية.

وسارع ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، والعديد من السياسيين الروس الآخرين إلى اتهام فرنسا بالتصرف بدكتاتورية.

وكتب أوليانوف على موقع إكس: "لا يزال بعض السذج لا يفهمون أنهم إذا لعبوا دوراً أشد أو أقل وضوحاً في الفضاء الدولي للمعلومات، فليس من الآمن لهم زيارة بلدان تتجه نحو مجتمعات أكثر شمولية".

ودعا العديد من المدونين الروس إلى الاحتجاجات في السفارات الفرنسية في جميع أنحاء العالم عند الظهيرة يوم الأحد.