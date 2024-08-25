إيلاف من لندن: أعلنت البحرية الملكية البريطانية عن مصادرة كميات من الكوكايين تقدر بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني من مهربي مخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

وقالت إن السفينة الحربية إتش إم إس ترينت نفذت عملية مصادرة نصف طن من المخدرات من الفئة أ من قارب سريع جنوب جمهورية الدومينيكان في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد ضبطت السفينة ما يقرب من سبعة أطنان من المخدرات بقيمة 551 مليون جنيه إسترليني من المهربين في ست عمليات مداهمة هذا العام.

وقالت إن مشاة البحرية الملكية وخفر السواحل الأميركي صعدوا على متن قارب المهربين، بدعم من طائرة دورية بحرية أميركية تحلق في السماء.

وألقى المهربون بحمولتهم في البحر، ولكن تم ضبط جميع المواد المهربة وتم تسليم ثلاثة مهربين إلى السلطات الأمريكية لمحاكمتهم، إلى جانب المخدرات.

وقال قائد السفينة إتش إم إس ترينت، تيم لانغفورد: "إن هذه العملية الناجحة مع شركائنا الأمريكيين تثبت قدرة إتش إم إس ترينت على دعم عمليات الاتجار في البحر الكاريبي".

وختم لانغفورد قائلا: "كل عضو في فريقي يمكن أن يفخر بضبطية أخرى كبيرة - السادسة هذا العام".