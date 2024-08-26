صيدا: شنت مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة في مدينة صيدا بعمق الجنوب اللبناني، لكنها فشلت في اغتيال الشخصية التي كانت داخل السيارة.

وأشارت مصادر أن "لا اصابات في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في صيدا، والمستهدف نجا قبل دقائق من حدوث الضربة".

كما أكدت مصادر نجاة عمر حليحل القيادي في تنظيم فلسطيني في لبنان بعد استهداف سيارته في عبرا بصيدا جنوبي لبنان.

وعملت إسرائيل منذ بداية الاشتباكات مع حزب الله، على اغتيال قيادات وكوادر من الحزب، وقيادات فلسطينية موجودة في لبنان عبر غارات من مسيرات تستهدف سياراتهم.

وقد نجحت في غالب الغارات من اغتيال الشخصيات المستهدفة.