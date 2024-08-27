إيلاف من مراكش: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الحرب مع روسيا ستنتهي في نهاية المطاف عبر الحوار، لكن كييف يجب أن تكون في موقف قوي خلال قمة تأمل في عقدها هذا العام لدعم رؤيتها للسلام.

وأضاف في مؤتمر صحافي في كييف أن أن جيشه أجرى أخيراً اختباراً ناجحاً لأول صاروخ باليستي محلي الصنع.

وقال زيلينسكي: "تم إجراء تجربة إيجابية لأول صاروخ باليستي أوكراني. أهنئ صناعتنا الدفاعية على ذلك"، رافضاً "تقديم تفاصيل إضافية" حول هذا الصاروخ الجديد.

مواصلة التقدم في كورسك

من جهته قال الجنرال أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده تواصل التقدم في منطقة كورسك الروسية، لكنه حذر من أن موسكو تعزز قواتها على جبهة بوكروفسك في الشرق، حيث تتقدم القوات الروسية.

وأضاف سيرسكي في تعليقات عبر رابط فيديو بثه التلفزيون أن روسيا تحاول تعطيل خطوط إمداد أوكرانيا إلى الجبهة قرب بوكروفسك، وهي مدينة تتميز بتعدين الفحم ولها قيمة عسكرية استراتيجية باعتبارها مركز نقل.

وقال: "الوضع على جبهة بوكروفسك صعب إلى حد كبير.. العدو يستغل تفوقه في الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية، ويستخدم المدفعية والطيران على نحو مكثف".

وأضاف أن الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الروسية منذ ثلاثة أسابيع أسفر حالياً عن السيطرة على 100 بلدة.

وأشار إلى أن القوات الروسية تحاول شن هجوم مضاد في المنطقة وتطويق القوات الأوكرانية التي تصدت لتلك المحاولات.