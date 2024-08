موسكو: قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود بجنوب غربي روسيا إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 46 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود بجنوب غرب روسيا في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وجاء في منشور للحاكم على قناته بتلغرام "ببالغ الحزن توفي شخص نتيجة سقوط قذيفة بشكل مباشر على سيارة، أتقدم بخالص العزاء لعائلة الفقيد وأحبائه، إنها خسارة لا تعوض.. وبحسب المعلومات الأولية فقد أصيب 37 مدنيا بجروح، بينهم 6 أطفال.. وتوجهت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى المراكز الطبية.

Ukraine is going full terror mode on Belgorod tonight.



Just lobbing MLRS rockets at civilians.



It’s a war so no tears, just understanding. pic.twitter.com/5XhHXfn68F