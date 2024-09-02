إيلاف من نيويورك : هل حقاً كانوا يعلمون أو يشعرون بأنهم على وشك الموت؟ يرد أحد الخبراء على هذا التساؤل القاسي بإجابة أشد ألماً، قائلاً :"لم يكن هناك وقت للخوف أو الألم، لقد اختفوا على الفور".

فالشعور بأنك على وشك الموت يحتاج إلى 10 أضعاف الوقت الذي حصل عليه ضحايا الغواصة تيتان، فقد انفجرت ورحل ركابها الخمسة في "جزء من الثانية".

مر عام (أكثر قليلاً) على مصرع ركاب الغواصة الشهيرة تيتان التي شغلت الرأي العام العالمي صيف 2023، فهل كان الركاب الخمسة على متن الغواصة المنكوبة يعلمون أنهم على وشك الموت في قاع المحيط بعد رحلة مميتة إلى حطام السفينة تيتانيك ؟

بعد مرور أكثر من عام على المأساة لا تزال الأسئلة حول لحظاتهم الأخيرة تتصدر عناوين الأخبار، والمفارقة أن الأمر يتعلق بمشاعر الخوف التي لن نتمكن من الوصول إليها أبداً، حيث يؤكد أحد الخبراء أن هذه المشاعر المخيفة تم حرمانهم منها على الأرجح، بالنظر إلى أن الموت خطفهم بسرعة قياسية.

رعب وألم نفسي؟

في دعوى قضائية رفعت في أوائل آب (أغسطس) ، ادعت عائلة المستكشف بول هنري نارجوليت - المعروف أيضًا باسم "السيد تيتانيك" بسبب خبرته الواسعة في زيارة السفينة سيئة السمعة في المحيط الأطلسي - أن الركاب عانوا من "الرعب والألم النفسي" وكانوا على دراية بأنهم في خطر قبل انفجار تيتان ، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس وسكاي نيوز وشبكة إيه بي سي نيوز الأسترالية.

دعوى بـ 50 مليون دولار

وتزعم الدعوى القضائية التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار، والتي تم رفعها ضد شركة أوشن جيت المشغلة للغواصة تيتان وشركات أخرى، أن ركاب الغواصة كانوا قد بدأوا الغوص لمدة 90 دقيقة إلى حطام تيتانيك عندما "أسقطوا الأوزان" في محاولة واضحة للعودة إلى السطح لتجنب الكارثة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوشين غيت OceanGate، ستوكتون راش، ذات مرة إنه "خرق بعض القواعد" في بناء الغواصة "تيتان"، ويتفق الخبراء على أن طاقم تيتان كان لابد وأن يدرك بالضبط ما كان يحدث، حسبما جاء في الدعوى القضائية، بحسب التقارير.

التحقيقات مستمرة

ومع ذلك، فإن التحقيق الذي يجريه خفر السواحل الأميركي بشأن ما حدث بالضبط لم ينته بعد، حسبما قال مسؤولون في وقت سابق من هذا الصيف.

وفي بيان صدر في حزيران (يونيو)، قال جيسون نيوباور من خفر السواحل: "إن التحقيق في انفجار الغواصة تيتان يشكل جهدا معقدا ومستمراً، ونحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا المحليين والدوليين لضمان فهم شامل للحادث".

وتزعم دعوى عائلة نارجوليت أن أفراد طاقم الغواصة "ربما سمعوا صوت طقطقة ألياف الكربون التي أصبحت أكثر كثافة مع ضغط وزن الماء على هيكل تيتان".

وبالرجوع إلى الخبراء، تزعم الدعوى أن المجموعة "كانت ستستمر في النزول، على علم كامل بالأعطال التي لا رجعة فيها في السفينة، وكانت تعاني من الرعب والألم النفسي" قبل الانفجار.

وجاء في الدعوى القضائية أن "المنطق السليم يملي أن أفراد الطاقم كانوا على علم تام بأنهم سيموتون قبل وفاتهم".

ماذا يقول مخرج فيلم تيتانيك؟

وكان مخرج فيلم تيتانيك جيمس كاميرون ، الذي ليس غريباً على الغوص في أعماق البحار، قد كرر في السابق بعض الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية الجديدة، مستشهداً برأي مستكشفين آخرين مثله.

وقال لشبكة "إيه بي سي نيوز" : "فهمنا من داخل المجتمع أنهم أسقطوا أوزان الصعود وكانوا يصعدون محاولين إدارة حالة الطوارئ" .

وتحدث نارجوليت بنفسه بصراحة عن مخاطر الغوص في أعماق المحيط، لكنه أشار إلى أن الخوف من العواقب لم يزعجه.

"إذا حدث أمر سيئ، فإن النتيجة هي نفسها. عندما تكون في مياه عميقة للغاية، فإنك تموت قبل أن تدرك أن شيئًا ما يحدث"، كما قال في عام 2019، "لذا فإن الأمر ليس مشكلة على الإطلاق".

الكارثة حدثت وهم بلا وعي

يقول أحد خبراء استكشاف المياه العميقة لمجلة "بيبول" إن معظم المتخصصين في هذا المجال يتفقون أيضا على أن الركاب لم يكونوا قادرين على تجربة الكارثة التي حدثت بوعي.

يقول أحد الخبراء من الخارج: "إن المركبات في أعماق البحار تصدر أصواتاً - فهناك طقطقة وفرقعة، غالباً من المحيط الخارجي، ولكن الانفجار مثل الذي حدث لتيتان كان مفاجئاً وعنيفاً للغاية - فقد استغرق الأمر حوالي ميلي ثانية، ولتسجيل الشعور بالخوف أو التوتر يستغرق الأمر 10 أضعاف ذلك".

"ولم يكن هناك وقت للخوف أو الألم"، كما يقول المصدر، "لقد رحلوا على الفور".