إيلاف من مراكش: تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على مسؤولي حكومة فنزويلا في ظل استمرار الجدل بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أُعلن فوز الرئيس نيكولاس مادورو فيها، في الوقت الذي تواصل حكومته ملاحقة قادة المعارضة، إذ أمر مكتب المدعي العام باعتقال المرشح الرئاسي إدموندو جونزاليس.

وأعلنت لجنة الانتخابات في فنزويلا، التي تعتبرها المعارضة ذراعاً للحزب الحاكم، فوز الرئيس نيكولاس مادورو بفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو، بعد حصوله على 52% من الأصوات.

وتقترب وزارة الخزانة الأميركية من الإعلان عن 15 عقوبة فردية على مسؤولين مرتبطين بمادورو، الذين تزعم أنهم "عرقلوا إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة"، وفقاً لوثائق اطلعت عليها "بلومبرغ".

وتستهدف العقوبات، قادة بارزين تقول الولايات المتحدة إنهم تعاونوا مع مادورو لتقويض تصويت 28 يوليو الماضي، وتضم القائمة مسؤولين في لجنة الانتخابات، والمحكمة العليا، والجمعية الوطنية، وجهاز الاستخبارات الوطني SEBIN، ومديرية الاستخبارات العسكرية DGCIM، ويمكن الإعلان عن الخطط هذا الأسبوع، وربما تتغير قبل الانتهاء منها.

وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات مجموعة من المسؤولين العسكريين، الذين يقفون وراء "قمع واضطهاد واعتقال وتعذيب" معارضي مادورو. وأشار مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة تستعد أيضاً لفرض مجموعة منفصلة من العقوبات على كبار ممولي النظام.

وبحسب الوثائق، ترى الولايات المتحدة أن المسؤولين دعموا مادورو في خرق "اتفاق أكتوبر" بين الحكومة والمعارضة، والمتعلق بضمانات إجراء تصويت أكثر حرية ونزاهة.

اعتقال زعيم المعارضة

وفي كاراكاس، أمر مكتب المدعي العام باعتقال المرشح الرئاسي إدموندو جونزاليس، في تصعيد لحملة الحكومة ضد المعارضة، من المرجح أن يثير المزيد من الانتقادات، من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى خلصت إلى أن جونزاليس هو الفائز في تصويت 28 يوليو الماضي.

وجاء أمر الاعتقال بعد ساعات من مصادرة الولايات المتحدة طائرة يستخدمها مادورو، ونقلها من جمهورية الدومينيكان إلى ولاية فلوريدا، وبعد أيام من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد، الذي ألقت الحكومة باللائمة فيه على محاولة "تخريب" الشبكة الكهربائية من قبل "قوى فاشية ويمينية متطرفة"، بحسب "بلومبرغ".

وقالت الهيئة الانتخابية في فنزويلا، التي يسيطر عليها حلفاء مادورو، إن الأمر يتعلق بمحاولة "تخريب" الشبكة الكهربائية من قبل "قوى فاشية ويمينية متطرفة".

ويتهم المدعون العامون جونزاليس بـ"انتهاك القانون"، لأن المعارضة قامت بتحميل سجلات التصويت لإظهار فوزه بأغلبية ساحقة.

كما يُتهم جونزاليس بارتكاب جرائم تشمل "تزوير وثيقة عامة والتحريض على عصيان القوانين والتآمر والتخريب"، بموجب أمر الاعتقال الذي نُشر، الاثنين، على حساب مكتب المدعي العام على إنستجرام.

وبينما حضرت زعيمة المعارضة المحظورة ماريا كورينا ماتشادو، ثلاث احتجاجات معارضة، لم يظهر جونزاليس بشكل علني بعد أيام من عملية التصويت.

وقال المدعي العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، الجمعة، إن السلطات تنوي احتجاز جونزاليس بعد تخلفه عن الامتثال لثلاثة استدعاءات منفصلة بشأن تحميل سجلات التصويت التي يبدو أنها أظهرت فوزه في الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو بأغلبية ساحقة.

مصادرة طائرة مادورو

والاثنين، صادرت وزارة العدل الأميركية إحدى طائرات مادورو، وهي طائرة من طراز داسو فالكون 900EX، بعد أن قررت أن شراءها وتشغيلها ينتهك للعقوبات الأميركية.

وكانت الشرطة في جمهورية الدومينيكان صادرت الطائرة، التي كانت متجهة إلى فلوريدا، في وقت سابق من هذا العام عندما هبطت في سانتو دومينجو.

جاءت مصادرة الطائرة وسط ضغوط متواصلة على مادورو في الداخل والخارج بشأن انتخابات 28 يوليو، المتنازع عليها، التي أعلنت هيئة الانتخابات فوزه الرئيس بها، بينما تقول المعارضة إن إحصاءاتها للأصوات تظهر أن مرشحها تفوق عليه بشكل قاطع.

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان، إن الاستيلاء على الطائرة "ليس سوى قرصنة" وغير قانوني، ويشكل "ممارسة إجرامية متكررة" من جانب الولايات المتحدة.

ويخضع مادورو وشركاؤه وقطاع النفط الحيوي في الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" لعقوبات أميركية قاسية، وأثار أسلوب تعامله مع الانتخابات احتمالات فرض المزيد من العقوبات.