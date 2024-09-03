إيلاف من بيروت: أعلن الجيش الإسرائيلي أن اللواء تامير ياداي، قائد القوات البرية، قد استقال من منصبه "لأسباب شخصية". وقد شغل ياداي هذا المنصب على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكان له دور محوري في قيادة القوات البرية خلال هذه الفترة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان الفريق هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت قد وافقا على طلب الاستقالة. ومن المتوقع أن يتنحى ياداي عن منصبه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بمجرد العثور على ضابط بديل له.

في الوقت الحالي، سيأخذ ياداي إجازة مؤقتة، ومن المتوقع أن يقدم ترشيحه لاحقًا لشغل "مناصب مهمة" أخرى داخل الجيش. ولم يعلن الجيش بعد عن خليفته في قيادة القوات البرية.