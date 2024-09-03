إيلاف من بروكسل: فرضت الحكومات في مختلف أنحاء أوروبا حظرا على استخدام الهواتف الذكية في المدارس في محاولة لمعالجة إدمان الشاشات ومواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني التي قد تدمر المراهقين نفسياً.

يبدو حظر الهواتف الذكية في الفصول الدراسية حلاً سهلاً وسط مخاوف متزايدة من أن هذه الأجهزة تشكل مصدر تشتيت للطلاب، وباباً مفتوحاً لممارسة للتنمر الإلكتروني.

وكما أشار تقرير "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، فإن الأطفال يبدأون يومهم في مدرسة بوغارتس الدولية بالقرب من بروكسل بوضع هواتفهم الذكية في خزانة، وقال مدير المدرسة ديفيد بوغارتس: "إذا أمسكنا بهم وبحوزتهم هاتف، نصادره ونعيده لهم في نهاية اليوم".

ومن المقرر أن تحذو مئات المدارس في بروكسل وغيرها من مناطق بلجيكا حذو هذه المدارس. وخلال الصيف، أعلنت الحكومة الجديدة للمجتمع الناطق بالفرنسية عن خطط لحظر الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية والسنوات الثلاث الأولى من المدارس الثانوية.

بلجيكا ليست وحدها

ولكن هذا الاتجاه لا يقتصر على بلجيكا: إذ فرضت هولندا حظراً على هذه الأجهزة، وقال وزراء التعليم في فرنسا وأيرلندا الأسبوع الماضي إنهم يفكرون في فرض حظر مماثل أيضاً.

لقد أصبح تأثير الوقت المفرط الذي يقضيه الأطفال والمراهقين أمام الشاشات على الصحة العقلية موضوعا بارزا في الأجندة السياسية - حتى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أشارت إليه بالاسم في برنامج ولايتها القادمة.

"إن السنوات المبكرة ومرحلة المراهقة حاسمة لتطور الدماغ والشخصية - وهي أيضًا أوقات الضعف تجاه الأضرار الناجمة عن وسائل التواصل الاجتماعي والوقت المفرط أمام الشاشة"، كما كتبت .

خطورة تيك توك وسناب شات

أصبحت المدارس الآن المكان الرئيسي الذي يتجلى فيه هذا الصراع، حيث يرى المعلمون والإداريون العديد من التطبيقات التي قد تشتت انتباه التلاميذ عن التعلم. وبعض هذه التطبيقات، مثل تيك توك TikTok، معروفة جيدًا.

وبحسب بوغارتس، فإن تطبيق سناب شات، الذي يتضمن خاصية المراسلة، لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين.

ومن بين التطبيقات الجديدة نسبيا في هذا المجال تطبيق تن تن TenTen، وهو تطبيق يتحول إلى جهاز اتصال لاسلكي مباشر يساعد الطلاب على الدردشة مع الأصدقاء في فصل دراسي آخر.

الحظر أقوى الحلول وآخرها

ويرى بعض الخبراء أن الحظر تم فرضه فقط لأن المحاولات السابقة الأقل صرامة لتنظيم استخدام الهواتف الذكية داخل الفصول الدراسية قد فشلت بالفعل.

واجه المعلمون صعوبة في فرض قواعدهم الخاصة لمجرد أن رغبة الطلاب في استخدام الهواتف الذكية كانت عالية للغاية.

إن الحظر الكامل الآن له فائدة لا تقبل الجدل، فهو يجلب السلام إلى المدارس. لن يكون هناك أي تنمر إلكتروني، ولن يتم تصوير المعلمين، وسيتم التأكد من انتباه الطلاب جيداً"، كما قال دي ماريز.

سلبيات القرار

لكن الحظر له جانب سلبي أيضًا، من خلال عدم تعليم الأطفال كيفية العمل أو التعامل مع الهواتف الذكية بين سن 12 و18 عامًا، وهي الفترة الحاسمة التي تتشكل فيها أجزاء الدماغ المسؤولة عن التركيز والانتباه.

ويشير البعض إلى أن تطبيقات الهواتف الذكية قد تساعد أيضًا في تعليم الأطفال كيفية إقامة علاقات صحية مع أجهزتهم.

وقال ميشيل والراف، أستاذ دراسات الاتصالات في جامعة أنتويرب، "هناك تطبيقات محددة داخل الهاتف الذكي للتحقق من التطبيقات التي يتم استخدامها بكثافة، أو المدة التي تقضيها متصلاً بالإنترنت".

وقال إن ذلك قد يؤدي إلى مناقشات داخل الفصول الدراسية حول كيفية مساهمة تقنيات وسائل التواصل الاجتماعي في إبقاء الناس ملتصقين بهواتفهم.

دراسة بريطانية: الحظر طريق التفوق الدراسي



في نيسان (أبريل) الماضي، نشرت الصحافة اللندنية دراسة تؤكد أن المدارس التي تحظر الهواتف المحمولة تحصل على درجات أفضل في امتحان الثانوية العامة، وفقًا لدراسة.

ويقول التقرير إن المدارس الثانوية التي تفرض حظراً فعالاً على الهواتف الذكية من المرجح أيضاً أن تحصل على تقييم ممتاز بمعدل يفوق المتوسط ​​الوطني على مستوى المملكة المتحدة.

وأشار التحقيق إلى أن 11% فقط من المدارس الثانوية لديها "حظر فعال" على الهواتف المحمولة - حيث لا يُسمح بها في المدرسة، أو يتم تخزينها في خزائن في بداية اليوم الدراسي.

وقالت المؤسسة البحثية إن تحليلها - الذي نظر في استجابات 162 مدرسة ثانوية في إنجلترا لقانون حرية المعلومات - يشير إلى وجود "ارتباط واضح" بين مثل هذا الحظر وتحسن الأداء المدرسي.

وقال أكثر من نصف الطلاب (52%) إنهم حظروا الهواتف أثناء اليوم الدراسي ولكنهم احتفظوا بها مع الطالب، وقال 36% إنهم فرضوا "حظرا جزئيا" - حيث تم حظر الهواتف في بعض الأماكن ولكن سمح بها في أماكن أخرى.

وبحسب الدراسة، فإن نتائج شهادة الثانوية العامة في المدارس في إنجلترا التي طبقت الحظر كانت أعلى بواقع درجة أو درجتين مقارنة بالمدارس التي طبقت نهجا أكثر تساهلاً، وتتضمن "الفوائد" تحسين مستوى تحصيل الطلاب.