إيلاف من تل أبيب: أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة أن تعليمات جديدة صدرت "للمجاهدين" المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب الجيش الإسرائيلي من مكان احتجازهم بعد حادثة النصيرات.

وفي تغريدات نشرها عبر صفحته على "تلغرام"، قال أبو عبيدة: "نتانياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوة على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".

وأضاف: "نقول للجميع وبشكل واضح أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم".

وأردف أبو عبيدة: "إصرار نتانياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".

نتانياهو يتوعد

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الاثنين، أن حركة "حماس" ستدفع ثمنا باهظا عقب العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين في أحد الأنفاق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويوم السبت الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندير لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وعلى خلفية ذلك، تصاعدت الانتقادات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وراحت تحمله مسؤولية مقتل المحتجزين الإسرائيليين الستة لدى حركة "حماس"، الذين عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وواجه نتنياهو غضبا متزايدا وضغوطا متزايدة من عائلات الرهائن، الذين يطالبونه بمخاطبة الأمة، إذ شارك مئات الآلاف من المحتجين في احتجاجات على مستوى البلاد ليلة الأحد.

وقد أثار ذلك انتقادات لاستراتيجية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وزاد من الضغوط على نتانياهو من الإسرائيليين لإعادة الأسرى المتبقين إلى منازلهم.

الأولوية للبقاء وضرب حماس عسكرياً

كما اتهمت عائلات الرهائن نتانياهو منذ أشهر بإعطاء الأولوية لبقائه السياسي وانتصاره على "حماس" على صفقة من شأنها إعادة أحبائهم إلى الوطن.

من جهتها، حملت "حماس" مسؤولية مقتل الرهائن لتل أبيب والرئيس الأميركي جو بايدن، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتهرب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

هذا وتتواصل الجهود الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق للنار بغزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في حين أن تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتواجد العسكري على محور فيلاديلفيا المحاذي لمصر، يعتبر من النقاط التي توقف هذه المفاوضات، وفقا لعدة تقارير.

بايدن يهاجم نتانياهو

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يفعل ما يكفي لتأمين اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وفي هذا الصدد، أكدت "حماس" أن انتقادات جو بايدن لبنيامين نتنياهو تسلط الضوء على اعتراف واشنطن بأفعال إسرائيل التخريبية.