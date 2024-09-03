إيلاف من لندن: مع رفض للقرار على مستوى داخلي، دان بنيامين نتانياهو قرار الحكومة البريطانية بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ووصفه بأنه "قرار مخز" من شأنه أن يشجع حماس التي تمارس الإبادة الجماعية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده في حالة حرب لحماية الرهائن البريطانيين أيضًا وتعهد بأن التدابير البريطانية لن تمنعها من الفوز في الصراع في غزة.

وفي أول رد فعل له منذ أبلغ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أعضاء البرلمان بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة، كتب نتنياهو على X: "هذا القرار المخزي لن يغير من تصميم إسرائيل على هزيمة حماس، المنظمة الإرهابية الإبادة الجماعية التي قتلت بوحشية 1200 شخص في 7 أكتوبر، بما في ذلك 14 مواطنًا بريطانيًا".

حماس والرهائن

وأضاف: "حماس تحتجز أكثر من 100 رهينة، بما في ذلك 5 مواطنين بريطانيين. وبدلاً من الوقوف مع إسرائيل، الديمقراطية التي تدافع عن نفسها ضد البربرية، فإن قرار بريطانيا المضلل لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس".

وقال: وكما يُنظَر اليوم إلى الموقف البطولي الذي اتخذته بريطانيا ضد النازيين باعتباره عنصراً حيوياً في الدفاع عن حضارتنا المشتركة، فإن التاريخ سوف يحكم أيضاً على موقف إسرائيل ضد حماس ومحور الإرهاب الإيراني.

وخلص نتانياهو إلى القول: "سواء بالأسلحة البريطانية أو بدونها، سوف تفوز إسرائيل بهذه الحرب وتؤمن مستقبلنا المشترك".

خلاف دبلوماسي عميق

وتقول صحيفة (الغارديان) اللندنية في تقرير إن تصريحات نتانياهو تؤكد احتمال حدوث خلاف دبلوماسي عميق بين إسرائيل والمملكة المتحدة، على الرغم من أن بريطانيا بذلت قصارى جهدها لشرح القرار باعتباره قراراً محسوباً بعناية ولا يرقى إلى مستوى الحظر الكامل، ناهيك عن كونه خطوة من شأنها أن تضعف أمن إسرائيل.

ويواجه نتنياهو ضغوطاً غير مسبوقة بسبب مزاعم داخل إسرائيل بأن عناده بشأن محادثات وقف إطلاق النار أدى بشكل غير مباشر إلى مقتل ستة رهائن إسرائيليين على أيدي حماس.

ردود فعل محلية

وكان قرار حكومة حزب العمال يواجه ردود فعل محلية متزايدة من جميع الأطراف، حيث اتهم بوريس جونسون حزب العمال بالتخلي عن إسرائيل وتساءل عما إذا كان يريد لحماس الفوز في الحرب في غزة.

وقال مجلس نواب اليهود البريطانيين إن القرار أرسل رسالة خاطئة في الوقت الخطأ، بينما كان هناك غضب متزايد على اليسار إزاء الثغرة التي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بمواصلة توريد أجزاء لبرنامج طائرة إف-35 المقاتلة.

حتى أن أحد دعاة الحظر، مستشار الأمن القومي السابق بيتر ريكيتس، قال إنه ترك الأمر للوزراء لشرح توقيت الإعلان بعد وقت قصير من مقتل ستة رهائن إسرائيليين على يد حماس.

وفي هجوم استفزازي، قال جونسون، رئيس الوزراء المحافظ السابق، على قناة إكس: "لا تزال حماس تحتجز العديد من الرهائن اليهود الأبرياء بينما تحاول إسرائيل منع تكرار مذبحة 7 أكتوبر. لماذا يتخلى لامي وستارمر عن إسرائيل؟ هل يريدون فوز حماس؟".

رسالة رهيبة

وانتقد فيل روزنبرغ، رئيس مجلس نواب اليهود البريطانيين، قرار الحكومة ووصفه بأنه يرسل "رسالة رهيبة" في "ساعة الحاجة" لإسرائيل.

وفي حديثه لبرنامج Today على راديو بي بي سي 4، قال: "في اليوم الذي دفن فيه هؤلاء الأشخاص الجميلون، واختطفوا من مهرجان موسيقي مثل ريدينغ أو غلاستونبري، قررت المملكة المتحدة إرسال إشارة مفادها أنها تريد معاقبة إسرائيل، وهذه رسالة رهيبة للغاية أن نرسلها إلى إسرائيل في ساعة حاجتها، وكذلك إلى حماس بشأن العواقب - حيث تكون العواقب على الإجراءات المروعة التي اتخذتها حماس كمنظمة إرهابية، ولكن أيضًا إلى حلفاء وأعداء آخرين في جميع أنحاء العالم. لذا فإن هذا القرار خاطئ للغاية وتم اتخاذه في الوقت الخطأ".

وزير الدفاع البريطاني

وعندما سُئل عما إذا كان قراره قد أزعج كلا جانبي الصراع، قال وزير الدفاع جون هيلي لبرنامج Today على راديو 4: "هذه حكومة لديها واجب تجاه سيادة القانون. هذا ليس قرارًا لإرضاء أي جانب في هذا الأمر".

وأضاف أن الحكومة تظل حازمة بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وأن القرار "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل".

أصدقاء إسرائيل

وفي داخل حزب العمال، لم تدافع أكبر مجموعة مؤيدة لإسرائيل، أصدقاء إسرائيل في حزب العمال، عن جميع أساليب الحكومة الإسرائيلية، لكنها قالت: "منذ 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجمات متكررة وغير مبررة وعشوائية من قبل إيران ووكلائها حماس وحزب الله والحوثيين.

واضافت: "نحن لا نعتقد أن القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة البريطانية ستساعد في إنهاء الصراع المأساوي في غزة أو المساعدة في ضمان إطلاق سراح الرهائن، الذين قتلت حماس ستة منهم بوحشية قبل أيام فقط".

وقال بيان المجموعة: "وعلاوة على ذلك، نحن قلقون للغاية بشأن الإشارة التي يرسلها هذا إلى إيران، الراعي الأول للإرهاب الدولي في العالم وأقرب حليف لفلاديمير بوتن في أوكرانيا. لذلك نخشى أن تؤدي هذه القيود إلى تشجيع أعداء إسرائيل، مما يؤدي إلى تصعيد أكبر بدلاً من خفض التصعيد".

ومن جهته، قال اللورد ريكيتس، الذي قال إنه سيترك الأمر للوزراء للدفاع عن التوقيت الحساس للإعلان، إن الحكومة تصرفت للدفاع عن القانون الدولي وليس للتأثير على بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه يبدو محصنًا حتى من تأثير حليفته الرئيسية الولايات المتحدة.

وأضاف أنه يعتقد أن الحكومة تشعر بالقلق إزاء احتمال المراجعة القضائية الوشيكة، وهو الأمر الذي قد يقوض نظام مراقبة صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة بالكامل.

وزير خارجية الظل

وعلى صلة، شدد أندرو ميتشل، وزير الخارجية في حكومة الظل وأحد الوزراء في وزارة الخارجية في آخر حكومة محافظة أرجأت أي حظر على الأسلحة، انتقاداته لحزب العمال بعد قراءة المذكرة الرسمية التي تشرح القرار للبرلمان.

وقال: "إن الإعلان عن حظر الأسلحة في اليوم الذي تدفن فيه إسرائيل رهائنها القتلى، وفي غضون أسابيع من قيام أفراد الجيش البريطاني والأسلحة بالدفاع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني، ليس من السهل ابتلاعه.

واضاف ميتشل: "بعد النظر الآن في مذكرة حزب العمال، يبدو أنها تهدف إلى إرضاء الصفوف الخلفية لحزب العمال، وفي الوقت نفسه لا تسيء إلى إسرائيل، حليفتنا في الشرق الأوسط. أخشى أن تفشل في كلا الجانبين".

ومن ناحيته، قال مرشح زعامة حزب المحافظين روبرت جينريك إن "سياسة الإيماءات المخزية لاسترضاء اليسار المتشدد" كانت "سياسة".

وفي الأخير، قالت (الغارديان) في تقريرها: لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن الإعلان قد أسكت اليسار، حيث قالت النائبة زارا سلطانة، التي تم تعليق عضويتها حاليًا: "لا ينبغي لحزب العمال أن يحظر جزءًا صغيرًا من تراخيص الأسلحة لإسرائيل. لا يزال هذا الحظر يسمح للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بـ 320 ترخيصًا للأسلحة بما في ذلك بيع أجزاء لطائرات مقاتلة من طراز F-35، والمعروفة باسم "الأكثر فتكًا" في العالم. تحتاج الحكومة إلى حظر جميع مبيعات الأسلحة ".