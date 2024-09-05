إيلاف من تل أبيب: أحبطت وكالات الاستخبارات الأوروبية في الآونة الأخيرة مؤامرات إرهابية إيرانية اعتمدت على استخدام مجموعات الجريمة المنظمة لمهاجمة المؤسسات اليهودية في فرنسا وألمانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة دير شبيجل الألمانية.

وبحسب التقرير، تمكنت الخلية الإرهابية من تنفيذ أربع هجمات حرق متعمد ضد شركات مملوكة لإسرائيليين في جنوب فرنسا نهاية العام الماضي وبداية عام 2024، ويُقال إن زعيم الخلية هو تاجر مخدرات من ليون.

وبحسب التقرير الذي نقلته "تايمز أوف إسرائيل" عن المصدر الألماني، فإن أحد المشتبه بهم، الذي تم اعتقاله في فرنسا، تجسس على محام لديه عملاء إسرائيليين في برلين في شباط (فبراير)، وزار ميونيخ أكثر من مرة للتجسس على عائلة إسرائيلية لم يتم الكشف عن اسمها.

وفي الشهر الماضي، ذكرت مجلة دير شبيغل أن رئيس المركز الإسلامي المحظور في هامبورغ في ألمانيا تلقى تعليمات مباشرة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بما في ذلك كيفية تصوير مذبحة حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

