إيلاف من لندن: قالت تقارير، اليوم الخميس، أن المدعين العامين في المملكة المتحدة أسقطوا تهم الاعتداء غير اللائق ضد قطب السينما الهوليوودي هارفي واينشتين.

وقالت هيئة الادعاء الملكية إنه "لم يعد هناك احتمال واقعي للإدانة" بعد أن زعمت امرأة أنها تعرضت للاعتداء في منتصف التسعينيات.

وكان تم إيقاف تهم الاعتداء غير اللائق في المملكة المتحدة ضد قطب السينما في هوليوود هارفي واينشتين.

وفي يونيو 2022، أعلنت قوة شرطة العاصمة (سكوتلانديار) أنها حصلت على تفويض باتهام واينشتين بتهمتين بالاعتداء غير اللائق ضد امرأة في لندن بين يوليو وأغسطس 1996.

مراجعة الأدلة

وتبع ذلك مراجعة الأدلة المقدمة إلى المنتج الهوليوودي السابق، 72 عامًا، بعد مزاعم من امرأة كانت في الخمسينيات من عمرها.

وقالت هيئة الادعاء الملكية يوم الخميس إن القضية لن تمضي قدمًا، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وفي بيان لها، قالت: "إن هيئة النيابة العامة ملزمة بإبقاء جميع القضايا تحت المراجعة المستمرة، وقد قررنا أنه لم يعد هناك احتمال واقعي للإدانة".

وقال فرانك فيرغسون، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في خدمة النيابة العامة: "لقد أوضحنا قرارنا لجميع الأطراف.

"سنشجع دائمًا أي ضحايا محتملين للاعتداء الجنسي على التقدم والإبلاغ للشرطة وسنلاحقهم قضائيًا أينما استوفينا اختبارنا القانوني".

أحكام بالسجن

وأدت إدانة المنتج السينمائي السابق في نيويورك عام 2020 إلى صدور حكم بالسجن لمدة 23 عامًا عليه، مما أدى إلى بدء حركة #MeToo العالمية - ولكن في أبريل تم نقضها من قبل أعلى محكمة في الولاية.

ولا يزال واينشتين قيد الاحتجاز في نيويورك في انتظار إعادة المحاكمة لأنه أدين أيضًا في لوس أنجليس في عام 2022 بارتكاب جريمة اغتصاب أخرى، وحُكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا. كما أنه يستأنف ضد هذه الإدانة.

وينفي المنتج السينمائي العالمي واينشتين أنه اغتصب أو اعتدى جنسياً على أي شخص.