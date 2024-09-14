إيلاف من لندن: قال تقرير إعلامي نشر في لندن، إن رجلا اعتدى جنسياً على امرأة في نفس اليوم الذي أطلق سراحه فيه من السجن بموجب خطة الإفراج المبكر التي وضعتها الحكومة البريطانية.

ويزعم أن الرجل عاود ارتكاب الجريمة في سيتينغبورن في مقاطعة كينت، ثم ألقي القبض عليه في وقت لاحق في عنوان بجنوب لندن.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن الرجل كان من بين أكثر من 1700 سجين أطلق سراحهم من السجن الأسبوع الماضي في محاولة لتخفيف الاكتظاظ في السجون، والتي قالت الحكومة إنها لا تشمل الإرهابيين والمجرمين الجنسيين المدانين سابقًا.

ومثل السجين السابق أمام محكمة ابتدائية يوم الخميس بتهمة الاعتداء الجنسي. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة جنائية الشهر المقبل.

سجون في أزمة

وقال متحدث باسم وزارة العدل: "ورثت الحكومة سجونًا في أزمة وعلى وشك الانهيار. لو حدث ذلك، لما تمكنت المحاكم من عقد المحاكمات ولم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على أي شخص".

وأضاف: "لم يكن لدينا خيار سوى تقديم تدابير طارئة، والإفراج عن بعض السجناء قبل بضعة أسابيع أو أشهر، مع استبعاد عدد من الجرائم وفرض شروط ترخيص صارمة".

وقال المتحدث: "بينما لا يمكننا التعليق على تفاصيل أي حالة فردية، فإن أولئك الذين يخالفون شروط الترخيص أو يرتكبون جرائم أخرى سوف يعاقبون."

وتهدف سياسة الحكومة، التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، إلى تقليص الوقت الذي يجب أن يقضيه بعض السجناء خلف القضبان مؤقتًا من 50٪ إلى 40٪.ومن بين المؤهلين للافراج عنهم، المجرمون الذين يقضون أحكامًا بالسجن أقل من أربع سنوات لجرائم العنف، بما في ذلك القتل غير العمد.