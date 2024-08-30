إيلاف من لندن: كشف تقرير لوزارة العدل البريطانية أن عدد السجناء في إنكلترا وويلز وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكان إجمالي عدد السجناء في السجن 88350 شخصًا اعتبارًا من 30 أغسطس، بزيادة 116 عن 88234 قبل أسبوع وزيادة بنحو 1000 عن 87362 قبل أربعة أسابيع.

وهذا هو أعلى رقم في نهاية الأسبوع منذ نشر بيانات السكان الأسبوعية لأول مرة في عام 2011.

وهذا الرقم يتجاوز أعلى عدد من السجناء في إنكلترا وويلز تم تسجيله على الإطلاق، والذي بلغ 88336 في نهاية فبراير 2024، بناءً على أرقام منفصلة لحجم السكان في نهاية الشهر.

أعمال الشغب

وجاء الكشف، بعد أنباء عن بقاء 100 مكان فقط في سجون الذكور يوم الثلاثاء، في أعقاب أعمال الشغب والاعتقالات في العطلات الرسمية.

وقالت مصادر حكومية لقناة (سكاي نيوز) إنهم كانوا يتوقعون دائمًا ضغطًا على المساحات خلال عطلة نهاية الأسبوع المصرفية بسبب عدد الأحداث واسعة النطاق، مثل المهرجانات ومباريات كرة القدم.

وبينما يمكن للمحاكم أن تعقد جلساتها يوم الاثنين في عطلة مصرفية، لا يمكن إطلاق سراح السجناء حتى يوم الثلاثاء، مما يؤدي إلى زيادة الأعداد.

ومع ذلك، يسلط الرقم الصارخ الضوء على القضية التي تواجهها الحكومة الجديدة في معالجة نقص المساحات في السجون.

تسريح سجناء

وفي وقت سابق من الصيف، بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء، أعطى السير كير ستارمر الضوء الأخضر لخطط إطلاق سراح بعض السجناء بعد قضاء 40٪ من عقوبتهم - بدلاً من 50٪ المعتادة - والتي ستدخل حيز التنفيذ في 10 سبتمبر.

وفي أعقاب احتجاجات مدينة ساوثبورت بعد حوادث الطعن القاتلة، قامت وزارة العدل أيضًا بتفعيل عملية "الفجر المبكر"، مما يسمح للمتهمين الذين ينتظرون مثولهم أمام المحكمة بالاحتجاز في زنازين الشرطة لفترة أطول حتى تتوفر مساحة.