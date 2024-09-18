إيلاف من بيروت: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة قتلى انفجارات أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله الأبعاء ارتفعت إلى 14 قتيلا، وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى بلغ أكثر من 450 شخصا.

فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "واي نت الإخباري" إن زعيم حزب الله حسن نصر الله يستطيع منع الانزلاق إلى حرب شاملة إذا قبل الاقتراح الأميركي.

ويقول المسؤول إن "الشخص القادر على وقف التصعيد هو نصر الله إذا أعلن استعداده لقبول الإطار الأميركي، وإذا لم يفعل فنحن مستعدون للذهاب إلى النهاية".

وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى حل دبلوماسي لإعادة الهدوء إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وكان المبعوث الخاص عاموس هوشتاين في إسرائيل لإجراء محادثات يوم الاثنين.

بدأ حزب الله في شن هجمات شبه يومية على الشمال في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) في إظهار الدعم لحركة حماس في أعقاب هجومها في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) في جنوب إسرائيل.