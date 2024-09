يستعد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للقيام بزيارة تاريخية إلى واشنطن في 23 أيلول (سبتمبر) الجاري، حيث سيستقبله الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض. من المقرر أن يبحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

إيلاف من واشنطن: أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتقليل التوترات في المنطقة. هذه الزيارة تعد أول زيارة رسمية لرئيس دولة الإمارات منذ توليه الرئاسة في أيار (مايو) 2022.



ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من خمسين عامًا، وكيفية تعميق التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، مما يساهم في تعزيز التقدم التكنولوجي ومواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ.

وأكدت البعثة الأميركية في الإمارات عبر "إكس" أن هذه الزيارة ستركز على تعميق التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، استكشاف الفضاء، والطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية ودعم استقرار المنطقة. وأشارت البعثة إلى أن هذه الزيارة ستسهم في توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

