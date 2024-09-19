يستعد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للقيام بزيارة تاريخية إلى واشنطن في 23 أيلول (سبتمبر) الجاري، حيث سيستقبله الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض. من المقرر أن يبحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

إيلاف من واشنطن: أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتقليل التوترات في المنطقة. هذه الزيارة تعد أول زيارة رسمية لرئيس دولة الإمارات منذ توليه الرئاسة في أيار (مايو) 2022.



ومن المتوقع أن يبحث الزعيمان الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من خمسين عامًا، وكيفية تعميق التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، مما يساهم في تعزيز التقدم التكنولوجي ومواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ.

وأكدت البعثة الأميركية في الإمارات عبر "إكس" أن هذه الزيارة ستركز على تعميق التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، استكشاف الفضاء، والطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية ودعم استقرار المنطقة. وأشارت البعثة إلى أن هذه الزيارة ستسهم في توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

🇺🇸🤝🇦🇪 We are thrilled to welcome HH Sheikh @MohamedBinZayed in Washington D.C. next week for a historic visit with U.S. President Biden! This monumental moment marks the first-ever UAE Presidential visit to the @WhiteHouse. Together, we will strengthen our bilateral relationship… pic.twitter.com/hPIny1Ok9b — US Mission to UAE (@USAinUAE) September 19, 2024

تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

سيكون الاقتصاد والتجارة أيضًا ضمن الملفات الرئيسية للنقاش، حيث تتطلع الإمارات والولايات المتحدة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد. كما سيتم مناقشة التعاون في الطاقة المتجددة، في إطار جهود البلدين لدعم الاستدامة.



دور الإمارات في معالجة الأزمات الإقليمية

وفي إطار التحديات الإقليمية، سيناقش الزعيمان الأزمة الإنسانية في غزة والأزمة السودانية، حيث تلعب الإمارات دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل الحلول الدبلوماسية. من جانبه، أعرب السفير الإماراتي يوسف العتيبة عن أهمية هذه الزيارة في تقوية العلاقات الثنائية، مؤكداً أن "الإمارات والولايات المتحدة تشكلان معًا قوة للاستقرار والازدهار الإقليمي".

أهمية الزيارة

وصف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الزيارة بأنها "تاريخية"، مؤكدًا على دور الإمارات كشريك إقليمي يعتمد عليه في تعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي.

أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أشار أيضًا إلى أن الزيارة "استراتيجية وأساسية" ولها أبعاد عديدة، مشددًا على مكانة الإمارات كشريك رئيسي في الشرق الأوسط.